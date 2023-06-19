Всего в Костанае в трудовых отрядах этого национального проекта смогут поработать летом 350 человек, рассказал сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате руководитель отдела внутренней политики Кайрат КАЗЕЗ.

Фото из архива "НГ"

Организует работу отрядов молодежное общественное объединение Даmу.kst, которые выиграло на это конкурс. Бюджетное финансирование проекта составляет 34 млн 522 тыс. тенге.

- Поставщик услуги в течение недели обеспечил набор бойцов на первый поток, закуплена экипировка. 15 июня были проведены торжественное открытие трудового сезона и семинар по технике безопасности, - сказал Казез. - Зарплата бойцов в возрасте 16-18 лет, которые работают 6 часов в день, составит 70 тыс. тенге, у тех, кому 18-35 лет - 75 тыс. тенге, у бригадиров - по 100 тысяч. Пользуясь присутствием СМИ, просил бы сообщить, что идет набор в следующие два потока. Заявки от безработной и учащейся молодежи принимаются в штабе «Жасыл ел» по адресу ул.1 Мая, 151/1.