О том, что костанайцы игнорируют этот переход в окрестностях ТРЦ Kostanay Plaza, говорили сегодня, 19 июня, на аппаратном совещании в городском акимате. Аким Костаная потребовал от полиции жестких мер к пешеходам-нарушителям ПДД.

Фото Ксении РЕБИК

- Идут напрямую, перебегают, кизильник вытаптывают. Там уже не тропа, а целая дорога. Находят тысячу причин там идти. Но знака разрешающего нет, ходить запрещено, значит, полиция должна реагировать, поставьте туда пеший патруль, автомобильный, штрафуйте, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Корреспондент «НГ» задала вопрос - когда в надземном переходе будут работать лифты, то есть будут созданы нормальные условия для того, чтобы не перебегать проспект с риском для жизни. Сейчас надземным переходом не могут пользоваться не только инвалиды-колясочники, но и просто старики, которым тяжело взбираться на ступеньки, люди с травмами, мамы с детскими колясками, ведь все это и есть маломобильные группы населения.

- Может, городу стоит пойти на компромисс и все-таки обустроить там надземный переход? - спросили мы.

- Вопрос по неработающим лифтам справедливый, - ответил Жундубаев, - но все-таки маломобильные граждане - это небольшой процент из тех, кто переход игнорирует, остальные просто нарушают.

Аким дал поручение отделу ЖКХ все-таки еще раз, выйдя на подрядчика, разобраться с неработающими лифтами. Кроме того, вместе с полицией изучить дорожную ситуацию и решить, можно или нельзя обустроить надземный переход. На следующем аппаратном совещании к этой ситуации планируют вернутся.