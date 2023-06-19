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Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Столицы. Календарь выходных

19 июня 2023, 11:37 |  Общество

Одна суббота в июле, при пятидневной рабочей неделе, будет рабочим днём, сообщает Informburo.kz.

В июле 2023 года казахстанцев ожидает 11 выходных дней.

6 июля – День Столицы. Выходной с субботы 1 июля переносится на пятницу 7 июля.

Таким образом длинные выходные продлятся с 6 по 9 июля.