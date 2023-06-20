На вопрос о том, что такое счастье, можно услышать много ответов. Но большинство людей отвечают, что счастье - это возможность заниматься любимым делом, иметь профессию, в которой никогда не разочаровываешься. Цитируют при этом слова героя Евгения Леонова из фильма «Тридцать три»: «Счастье - это когда утром хочется на работу, а вечером с радостью домой».

Перед нынешними выпускниками наступила пора окончательного решения, куда пойти учиться. Кто-то уже давно определился с выбором профессии, в течение долгого времени посещая разные курсы и занимаясь с репетиторами. Другие до сих пор сомневаются, мечутся от одного решения к другому. Третьи не в состоянии понять, куда им податься, и отдают бразды правления родителям, которые единолично принимают решение за своего ребенка. Дать однозначный ответ, кто из этих детей будет счастлив в дальнейшем, мы не можем. Вспоминая собственный опыт и наблюдая за другими людьми, я видела разные истории. Но для себя сделала вывод: тот, кто принял самостоятельное решение в выборе профессии, имеет больше шансов стать счастливым человеком.

Сегодня у меня в статье три героя. Каждый из них - на разном этапе пути своей самореализации.

Елизавета МАРЕНЧУК закончила 9 класс, на днях она будет подавать документы для поступления в педагогический колледж на специальность «Дошкольное образование». Стать педагогом - ее давняя мечта.

Елизавета Маренчук всегда в окружении детей

- Я всегда хотела быть учителем, но последние года два не могла определиться, - рассказывает Лиза. - Или мне учиться на предметника, вести географию, русский язык, или же мне идти в начальную школу. Встреча с женщиной, которая работает воспитателем в детском саду, развеяла сомнения. Она рассказала мне про эту профессию, все плюсы и минусы, я взвесила и решила, что да, я хочу работать с детьми, хочу творить с ними, потому что, когда ты с ними работаешь, ты всегда на позитиве, ты должна принимать их, любить. Также это праздники, которые ты можешь делать с ними, можно делать с ними разные поделки, играть, рисовать, заниматься творчеством, что я сама очень люблю.

У Лизы есть две младшие сестренки - близнецы Катя и Полина. Как любая девчонка, она все время играла с куклами, а с появлением малышек все свое внимание и заботу перенесла на них. Познание мира, изучение цветов, букв и цифр, геометрические фигуры - все это Лиза вкладывала в головки своих сестренок. И сейчас она продолжает им помогать в изучении предметов общеобразовательной и музыкальной школы.

Родители в выборе Лизу поддержали. Поначалу предлагали ей поступить в медицинский колледж, мотивируя это перспективностью, но услышав дочь, согласились с ее выбором.

- Мама с папой сказали: "Иди туда, где тебе по душе, потому что тебе потом работать на этой работе всю свою оставшуюся жизнь. Лучше ходить на работу, как на праздник, чем как на каторгу". Поэтому я решила, что пусть у меня будет каждый день праздник! А если я пойму, что мне в дальнейшем будут нужны еще знания и навыки, то пойду получать высшее образование, поступлю в университет. Я в мечтах хорошо себя представляю работающей с детьми, ведь они меня всегда окружают, они тянутся ко мне, а я к ним. Смотрю ролики в интернете, как проходит работа с малышами, как с ними заниматься, и еще больше утверждаюсь в своем решении - это мне нравится. Детский сад - самая первая ступенька в образовании, это начало, на мне будет большая ответственность. Я считаю, что работа должна быть призванием.

Ланита Туребекова

Ланита ТУРЕБЕКОВА - студентка педколледжа по специальности «Хореография», в дальнейшем будет преподавателем, руководителем хореографического коллектива. О любви к будущей профессии и самостоятельном принятии решения рассказывает ее мама.

Детский театр танца «Зарянка» на одном из выступлений

- Дочка с семи лет занималась танцами в детском театре танца «Зарянка», - говорит Светлана ТУРЕБЕКОВА. - Ежедневные репетиции, поездки на конкурсы были постоянно. Вместе с коллективом побывала в Санкт-Петербурге, Ташкенте, Бишкеке, Туркестане, Алматы, Астане. И когда встал вопрос о выборе профессии, Ланита нам с мужем сказала , что хочет стать профессиональным хореографом. Признаюсь, я поначалу отговаривала, видела ее в своих мечтах врачом. Навязывала ей мысль, что это благородная и престижная профессия. Но Ланита настояла на своем и пошла заниматься танцами. И сейчас, спустя два года ее обучения в колледже, я понимаю, что она молодец, выбрала свое призвание, занимается делом своей души, чем сердце горит. И я молодец, не испортила своему ребенку жизнь, не заставила ее заниматься тем, к чему у нее не лежит душа. Наш папа всегда на стороне увлечений дочери, и благодаря его поддержке она занимается любимым делом. Ланита вдохновляется работой своего руководителя Ксении Николаевны Хариной. Видит, как она работает со своими воспитанницами, и у дочери укрепляется любовь к своей будущей профессии. Прошлой зимой, в новогодние праздники Ланита была постоянно занята в мероприятиях. Сначала утренники, затем репетиции до позднего вечера. Домой приходила уставшая. Как-то приходит и говорит: «Мама, я так устала, у меня нет сил». Я предлагаю ей принять душ и сразу идти отдыхать, она соглашается. Но, проходя мимо зеркала, останавливается и опять начинает танцевать и при этом говорит: «Мама, мне так нравится танцевать!». Тут я поняла, что ребенок занимается тем делом, что даже если ты устал, все равно душа поет и пляшет и твоя работа всегда будет по зову сердца. Теперь я считаю, что дети, которые сомневаются в выборе профессии, все-таки должны прислушиваться к себе, идти туда, куда их тянет.

«Зарянка» - победитель чемпионата Казахстана PRO ТАНЦЫ KZ

Иван ПАВЛИНА - известный человек в нашем регионе. Мастер спорта и 11-кратный чемпион Казахстана по президентскому многоборью, бронзовый призер Кубка мира по многоборью, персональный тренер, преподаватель, гражданский журналист "Нашей Газеты", его имя вписано в Золотую книгу молодежи Костанайской области за заслуги в области спорта. В его жизни тоже была история о выборе профессии по любви.

Иван Павлина представляет ЧелГУ на чемпионате Казахстана

- Когда я оканчивал школу, то, как и многие, не мог определиться, куда пойти учиться, - вспоминате Иван. - Как-то отец привез из России буклеты российских вузов, я перебирал их, смотрел. А к тому времени я уже тренировался, поэтому выбирал университет, где мог бы заниматься спортом. И в какой-то момент отец мне предложил вуз, в котором преподавал заслуженный тренер, но с условием: я сначала закончу университет по специальности юрист, а потом, если захочу, получу еще одно образование, но уже где желаю. Поэтому первое образование у меня юридическое. Учеба мне легко давалась, но в процессе я понял, что это не совсем мое. Я увидел, что профессия юриста не всегда связана с правосудием. Когда я был в адвокатуре, мне адвокат говорила - она знает, что этот человек виновен, но вынуждена его защищать.

Затем Иван стал заниматься усиленно спортом, к нему поступали предложения, в какой-то момент обратились представители ЦСКА, предложившие его взять к себе. Но случайная травма перечеркнула все планы и Иван, вспомнив о разговоре с отцом, принимает решение поступить на спортфак. Параллельно стал работать в сельхозколледже преподавателем и заодно тренировать студентов. Позже произошла случайная встреча с директором Костанайского филиала ЧелГУ Раисой Тюлегеновой, которая предложила ему заниматься преподавательской и тренерской деятельностью в этом вузе.

Беговая команда Ивана Павлины

Закон притяжения работает так, что если ты чего-то желаешь всем сердцем и идешь по своему пути, то судьба обязательно начнет вознаграждать тебя. У Ивана появилось много возможностей со всей отдачей заниматься любимым делом. Тренерская работа увеличилась, поступило приглашение от компании Adidas, предложили помочь им в подготовке к соревнованиям, был создан клуб Adidas runing. Иван прошел обучение в Москве и стал сертифицированным тренером по работе с любителями спорта.

Но и на этом обучение Ивана не закончилось. Он получил еще одно образование, закончил магистратуру по специальности педагог-психолог. Теперь у него большой багаж знаний в разных сферах и все это он применяет в своей жизни.

- Профессия психолога очень мне помогает сейчас в нынешней работе и я нисколько не жалею о своем первом образовании, которое было навязано отцом, потому что юридический факультет тоже дает большую помощь, особенно в общении с полицейскими, или в магазине, когда я вижу, что нарушаются какие-то права. Я могу без проблем отстаивать свои права, не ругаясь, а именно законодательно. Применяю полученные знания не только для себя, но и для своих знакомых, которые обращаются за консультацией.

У каждого из нас есть личная история с профессией, но я уверена - даже если родители будут настаивать на получении престижной и перспективной специальности для своего ребенка, они должны быть готовы к тому, что когда-то сын или дочь пойдет туда, где у него есть призвание.