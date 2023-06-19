Приговор Игорю ГРАНОВСКОМУ, обвиняемому в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018", вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 19 июня.

Напомним, в кооперативе было 458 пайщиков, за счет которых Грановский привлек почти полмиллиарда тенге. Часть средств потратил на покупку 77 объектов недвижимости и 5 машин, которые раздал первым пайщикам.

- Признать виновным по ст. 217 (создание и руководство финансовой пирамидой) и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Взять под стражу в зале суда, - зачитала приговор судья Алтын БАЙЖУМАНОВА. - По ст. 250 (злоупотребление полномочиями) оправдать.

В прениях подсудимый признавал вину частично и как раз по ст. 250, по которой его в итоге оправдали.

Грановского арестовали в зале суда.

Приговор в законую силу еще не вступил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ