МВД сообщили о завершении операции по освобождению заложников в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!" - говорится в сообщении МВД РК.

Всех заложников осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

Переговоры с захватчиком проводил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.

Ранее сообщалось, что в здании Kaspi по улице Достык неизвестный мужчина заперся вместе с посетителями. Отмечалось, что мужчина вооружен, полицейские начали вести с ним переговоры.

Позже в сети появилось предполагаемое фото захватчика с заложницей. На распространяемой в WhatsApp фотографии запечатлены мужчина в черной майке и девушка. Видно, что к горлу девушки приставлен предмет, похожий на оружие. Достоверность снимка пока не подтверждена.