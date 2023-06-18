В пресс-службе Kaspi банка сообщили, что в настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал. Просим ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации", - сообщили в пресс-службе Kaspi банка.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек в одном из банков в Астане.

"В здании "Каспи Банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен", - говорилось в сообщении Telegram-канала POLISIA.KZ.

Сообщалось, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка попросили жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.