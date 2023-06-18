18 июня 2023, 07:50

Самое интересное наблюдать, как виновные ищут виноватых. Мне уже монопенисуально указывать читателям на виновных, даже не интересно слушать отговорки, засуха, нет техники, нет воды и что сгорели лесники, пошли тушить огонь своими телами, их родным уже выдали по дому (квартире).

Эту статью пишу, чтобы обозначить, виноваты во всем местные жители. Что они сделали, когда свора разворовала все лесхозы. Ничего. Когда всё сгорело, разве пострадавшие написали в антикор? Заткнулись сразу, как только за сожжённые халупы им построили по дому. Кто-то из жадности захотел с бывшего начальника лесхоза десятки миллионов потребовать, благо его уристы сразу крыс заприметили и те в свои дома попрятались.

Во всех бедах виноваты жители сами, и ведь втихаря они знают, что весь сожженный лес они же будут пилить и продавать. Они же работали за копейки ради того, чтобы иметь с лесхоза то, что должны были охранять. Жалко ли мне погибших? Нет, за их жизни уже оплатили, за их кредиты и ипотеки. Они не сказали: нет средств защиты, аким, туши сам.

Перестанут ли гореть леса в Казахстане? Только тогда, когда рак на горе.... многоточие, никогда. С такими управленцами и рабами ничего не изменится.

П.С.

Лесные пожары - пылающий лес, Горит мое сердце огнем до небес! Горит мое сердце , пылает огонь И рвется на волю, как бешеный конь! И пышет мне жаром, и прет на рожон, И я, как пожаром, тобой окружен! И я, как пожаром, тобой окружен!

https://youtu.be/6igvl6DIOIo