- На этом участке будут снимать слой асфальта. «Большая Чураковка - Карасу» вполне хорошая дорога. Еду 80 км/час на повороте, не трясет, не гремит, разгоняюсь до 100 км/час - вполне хороший асфальт, - сообщил "НГ" в видеролике водитель легкового автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Он ехал по дороге областного значения, на участке в районе Алтынсаринского района. На видео мужчина демонстрирует участок трассы напротив бывшего села Анновка. На кадрах - глубокие выбоины.

- Возможно, надо было отсюда начинать ремонт, а хороший асфальт подождал бы. Здесь можно колесо оставить, - продолжил водитель, показывая, что скорость его движения на спидометре упала на отметку 60 км/ч.

- Ремонт на указанном участке - продолжение начавшегося еще в 2019 году среднего ремонта на трассе Карасу - Большая Чураковка, - прокомментировали "НГ" в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Протяженность всей дороги - 114 км. В первый год провели средний ремонт на первых 13 км от с. Карасу. В последующие годы продолжили на участках – 13 км-25 км, 25-43 км, 68-83 км.

Видеокадров участков, "хорошего" и с ямами, трассы "Карасу - Большая Чураковка ". В этом году здесь проводят средний ремонт

В этом же году планируют провести средний ремонт на протяжении 15 км от 53 км до 68 км - 15 см ЩПС и 5 см асфальтового покрытия. Стоимость нынешних работ составила 816 млн тенге. Подрядная организация - ТОО «ВАН».

Указанные в видеозаписи участки входят в охваченные в этом году 15 км трассы.

- Да, там есть участок дороги в 500 м, где ровная поверхность. Водители считают его хорошей дорогой, спрашивают: «Зачем делают?», - прокомментировал видео заместитель руководителя профильного управления Булат СЕЙДАХМЕТОВ. - Мы же не просто так делаем ремонт. Прежде провели дефектовку. Комиссия выезжала, подтвердила, что есть разрушения, появляется кромочность. Асфальт же со временем стирается, он с 1970-1980-х годов лежит.