Костанайский городской суд 16 июня арестовал должника на 2 суток за неуплату налога на транспорт. Также в рамках совместной отработки департамента госдоходов, частных судебных исполнителей, сотрудников полиции и прокуратуры 15 июня за неуплату налога в сумме 207 000 тенге водворен на штрафстоянку и автомобиль Land Cruiser-200.

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Департамент госдоходов напоминает, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности по транспортным средствам применяются следующие меры принудительного взыскания задолженности в рамках работы с судебными исполнителями:

- ограничение регистрационных действий в уполномоченных органах;

- запрет выезда должника за пределы страны;

- арест должника;

- приостановление действия водительских прав;

- арест банковских счетов и иного имущества.

Кроме того, частные судебные исполнители, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивают до 25% от суммы задолженности.

"Департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности и при наличии погасить долги", - говорится в сообщении ведомства.