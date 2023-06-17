Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

"В начале своего выступления хочу сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения", - сказал Токаев.

Он отметил, что курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане.

"Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения. Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете", - добавил он.

Дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями

Токаев заявил, что важной задачей является воспитание подрастающего поколения.

"Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам. У нас должен быть четкий ответ на вопрос: "Каким образом мы станем успешной страной", - сказал Глава государства.

По его словам, качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения. Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело.

"Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь - это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попали в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации", - добавил Глава государства.

Не нужно политизировать каждый вопрос и ждать манны небесной

Глава государства также поднял вопрос, связанный с продвижением среди молодежи культа труда и предприимчивости. В качестве примера Токаев привел молодых людей из некоторых соседних стран, которые выезжают за рубеж, где активно занимаются бизнесом.

"Они открывают магазины, кафе и рестораны в национальном стиле, одним словом – зарабатывают. Будет неплохо, если наша молодежь будет следовать таким примерам. Конечно, это не в коей мере не призыв к молодым людям уезжать из страны и трудиться за рубежом. Речь идет прежде всего о том, что нет хорошей или плохой работы, ценен любой честный труд.

Не нужно политизировать каждый вопрос, предаваться пустословию и ждать манны небесной, а нужно заниматься конкретными делами, которые позволяют получать легальный доход. На прошлом заседании Национального курултая мною был дан ряд поручений по укоренению среди подрастающего поколения ценностей труда. В частности, благодаря этому в учебные программы школ был возвращен урок труда. Работу в этом направлении необходимо продолжить. Как прогрессивное общество мы должны всегда с особым почтением относиться к человеку труда", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

О псевдоизданиях и толстосумах

Глава государства отметил, что на западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых "анти-инфлюенсеров". Это движение, как подчеркнул Президент, противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии.

"Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны. Новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире. Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы", - сказал Президент.

Ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ложью и дезинформацией мнение о том, что казахстанская земля якобы распродается иностранцам.

"Земля - наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать ее процветающей. Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам.

Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом. Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее как зеницу ока", - сказал он.

По словам Токаева, ситуация в приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны.

"Это вопрос стратегического значения. К сожалению, в некоторых приграничных населенных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов. В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов", - отметил Президент Казахстана.

Их личная преданность меня не интересует

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о "личной преданности министров и акимов".

"Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества - профессионализм и патриотизм. Их личная преданность Главе государства меня не интересует.

Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих", - сказал Токаев на втором заседании Национального курултая.

Глава государства напомнил, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции.

"Президент - не сакральная фигура, которая стоит выше народа", - заключил он.

О ложном авторитете чиновников

Президент считает, что претензии общества к работе государственного аппарата и чиновникам обоснованы.

"Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим. Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные - исключительно по одномандатным округам.

Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное - изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие "Адал азамат", - сказал Президент на втором заседании Национального курултая.

Глава государства напомнил, что в последнее время провел большие кадровые изменения в государственном аппарате.

"При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. В то же время ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны", - заключил Токаев.

О вейпах и электронныых сигаретах

Токаев заявил, что вейпы и электронные сигареты угрожают здоровью нации.

"Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности.

А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь", - заявил Глава государства.

О присвоении объектам имен советских деятелей

Токаев призвал прекратить "практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода".

"Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям.

По словам Токаева, в сфере ономастики требуется навести порядок, и работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно.

"Ономастика - это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов", - заявил Президент Казахстана.