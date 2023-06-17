Минувшей ночью прошли игры третьего тура в группе «Н» отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Национальная сборная Казахстана встречалась в итальянском городе Парма с командой Сан-Марино. В первых двух турах казахстанцы в домашних матчах уступили сборной Словении (1:2), ведя в счете, и одержали волевую победу над сборной Дании (3:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2, а сборная Сан-Марино проиграла с одинаковым счетом 0:2 дома команде Северной Ирландии и в гостях команде Словении.

Ян Вороговский открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Ранее команды встречались дважды, и оба матча выиграла сборная Казахстана со счетом 4:0 и 3:1.

В стартовом составе национальной сборной Казахстана на поле стадиона «Эннио Тардини» вышли два игрока «Тобола» - Александр Марочкин, занявший место в центре обороны, и Рамазан Оразов, вышедший на левом фланге в средней линии. На остальных позициях играли голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий, защитники Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Марат Быстров («Ахмат», Россия) и Михаил Габышев («Астана»), полузащитники Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба - «Астана») и Асхат Тагыберген («Ордабасы»), выведший сборную с капитанской повязкой, а также нападающий Максим Самородов («Актобе»).

Казахстанские футболисты уже на исходе первой минуты матча создали опасный момент у ворот соперника, но голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини в падении поймал мяч после прострела совершившего быстрый проход по правому флангу Габышева. На 18-й минуте Тагыберген перехватил мяч на половине поля соперника и сделал передачу вперед Самородову, который переиграв двух защитников, пробил с линии штрафной площади в ближний правый угол ворот, но голкипер хозяев отбил мяч на угловой. А после подачи Тагыбергена от правого углового флажка Марочкин в прыжке послал мяч головой над перекладиной.

На 20-й минуте сборная Сан-Марино едва не открыла счет, но мяч после прострела с левого фланга и рикошета от Марочкина попал в перекладину. А открыт был счет на 37-й минуте проводившими больше времени с мячом гостями. Тагыберген сделал с правого края подачу в центр штрафной площади, а капитан сборной Сан-Марино Мануэль Баттистини неудачно выбил мяч, к которому первым успел Вороговский, пробивший с ходу низом по центру ворот - 0:1.

В последнюю пятиминутку первого тайма сборная Сан-Марино имела две возможности сравнять счет, но в обоих случаях уверенно сыграл Шацкий. Вначале казахстанский голкипер спас команду после розыгрыша стандартного положения и удара в высоком прыжке головой под перекладину защитника Филиппо Фаббри, а затем он поймал мяч после подачи с левого фланга и удара в падении через себя нападающего хозяев Филиппо Берарди.

С мячом Рамазан Оразов / Фото kazfootball.kz

После перерыва сборная Казахстана заметно прибавила в движении, и на 49-й минуте едва не увеличила счет, но мяч после удара Габышева с правого края попал в перекладину. Менее чем через десять минут наставник сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев провел первую замену, выпустив на поле вместо Бейсебекова игрока московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, и на исходе часа игры адресованную ему передачу Самородова от лицевой линии слева от ворот перервал рукой в своей штрафной площади Фаббри. Назначенный за это нарушение пенальти реализовал Тагыберген - 0:2.

На 71-й и 79-й минутах в составе сборной Казахстана произошли две двойные замены. Вначале вместо Самородова и Тагыбергена на поле вышли Арман Кенесов («Актобе») и Эльхан Астанов («Астана»), а затем Габышева и Вороговского заменили Лев Скворцов («Химки», Россия) и Тимур Досмагамбетов («Астана»). И после розыгрышей двух заработанных подряд угловых ударов гости едва не добились еще одного успеха. Но в первом случае после удара низом хорошо сыгравшего на подборе Кенесова отбитый голкипером мяч рикошетом от центрального защитника Роберто Ди Майо пролетел над перекладиной, а во втором - Скворцов пробил рядом с правой крестовиной ворот. И все же на исходе компенсированного времени счет стал разгромным. Кенесов с левого края прострелил в штрафную площадь, Досмагамбетов пропустил мяч Зайнутдинову. Тот пробил с ходу низом, и мяч, задев ногу Ди Майо, влетел в левый угол ворот - 0:3.

Бахтиер Зайнутдинов забивает третий мяч в ворота сборной Сан-Марино / Скриншот трансляции

Одержав вторую подряд победу и набрав после трех туров группового этапа, как и команды Дании, Словении и Финляндии шесть очков, сборная Казахстана проведет следующий матч в ночь с 19 на 20 июня на выезде с командой Северной Ирландии.