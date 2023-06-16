Пока никто из сдававших ЕНТ не смог набрать больше 137 баллов, сообщает Informburo.kz.

За попытки пронести смартфоны и шпаргалки, а также использование запрещённых предметов на самом тестировании права сдать ЕНТ лишились ещё 152 абитуриента за неделю, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали более 77% абитуриентов. Средний балл составил 69 из 140 возможных. Рекордным по-прежнему остаётся результат в 137 баллов, которые набрали три абитуриента по всей стране.

Всего за четыре недели тестирование прошли 169 тысяч раз. 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, менее 0,1% – на английском языке.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 175 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявили.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. Если обнаружатся факты использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что 146 абитуриентов лишились возможности пройти тесты за попытки проноса в аудитории запрещённых предметов, в том числе смартфонов и шпаргалок, а 106 человек удалили из аудитории за нарушение правил.