7-летний ученик Академии шахмат г. Костаная Иман Набиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по шахматам среди детей. Турнир проходил с 4-го по 12 июня в Батуми (Грузия). В чемпионате приняли участие 450 шахматистов в возрастной категории от 8-ми до 18 лет из 35 стран.

Фото предоставлено Академией шахмат Костаная

Участники соревновались по швейцарской системе, каждый сыграл 11 партий. Иман Набиев выступал в возрастной категории до 8 лет, в которой играли 70 шахматистов. Самой сложной и напряженной стала партия в последнем туре с американцем, который в итоге занял 5 место. Победил в этой возрастной группе шахматист из Шотландии, бронзу взял представитель Вьетнама.

Иман Набиев был самым юным участником в составе сборной Казахстана. Это первый в истории Костанайской области такой успех среди мальчиков столь в юном возрасте.

В декабре прошлого Иман стал чемпионом Азии в Шри-Ланке и ему было присвоено звание кандидата в мастера спорта.

- Иман достойно защитил честь нашей страны и прославил наш регион на мировой арене. Благодарю родителей Имана за поддержку, - поделился с “НГ” тренер Академии шахмат Костаная Даулет ЖАКАНОВ.