Видео инцидента, который произошел в п. Тобол района Б. Майлина, прислала "НГ" читательница. По ее словам, участковый инспектор полиции и социальные педагоги силой увезли 17-летнюю девушку в детский дом.

При этом полицейский хватает девушку за волосы и заламывает ей руку.

Видозапись прислали в редакцию без звука

Как сообщила читательница, девушка не посещала школу из-за того, что ухаживала за больной матерью. В семье еще четверо детей.

По словам читательницы, женщину, которая снимала видео, задержала полиция для выяснения обстоятельств. Дома у нее остался 2-месячный ребенок.

"НГ" попросила пресс-службу департамента полиции Костанайской области прокомментировать ситуацию.

- 22 мая полицейский оказывал содействие в работе комиссии по делам несовершеннолетних, решением которой 17-летняя девушка направлена в центр поддержки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сама несовершеннолетняя состоит на профилактическом учете, поскольку воспитывается в неблагополучной семье и склонна к девиантному поведению, - пояснили в ведомстве. - Правомерность действий участкового была определена в рамках служебной проверки. По результатам проверки принято решение о рассмотрении на дисциплинарной комиссии вопроса соответствия участкового занимаемой должности.