Дело в отношении главного специалиста отдела взимания РГУ «Управления государственных доходов по городу Костанай» З. рассмотрел суд № 2. Специалист обвинялся в получении взятки, а также в мошенничестве путем злоупотребления доверием, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Согласно ежегодной годовой отчетности за 2022 год, представленной ИП «Г» через кабинет налогоплательщика, был превышен минимальный размер годового оборота за 2022 год для постановки на регистрационный учёт по НДС. Подсудимый З. предложил Г. оказать содействие за денежное вознаграждение в размере 100 000 тенге для уменьшения годового оборота ИП. Для этого он провел по кассовому аппарату операции якобы о возврате денежных средств от покупателей на общую сумму 2 616 461 тенге. ИП «Г» отозвала годовой отчёт за 2022 год и сдала дополнительные декларации за указанный период, но уже с уменьшенной суммой годового оборота.

Также подсудимый предложил ИП «Г» на ежемесячной основе передавать ему денежные средства в размере 30 000 тенге за бездействие в её интересах: непринятия в отношении неё мер ответственности в случае просрочки и задолженности с её стороны по социальным платежам.

Подсудимый З. вину признал и раскаялся.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому З. наказание в виде штрафа по ст. 190 ч. 3 п. 2 УК за мошенничество в 10-кратном размере похищенного имущества, по ст. 366 ч.1 УК (получение взятки) в 25-кратном размере суммы взятки.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, - полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

В итоге суд по совокупности правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно назанчил З. штраф в размере 1 200 000 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.