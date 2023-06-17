Во время работы журналиста случаи могут произойти разные. В работе, которую выполняла я, ничего не предвещало беды. Но, увы, это только казалось…

Участок на ул. Садовой, где и произошёл инцидент

27 мая я неспешно шла по улочкам СО «Мичуринец», которое расположено практически в центре Костаная. Снимала фото и видео для статьи о проблемах дачников. Когда оставалось менее 100 м до выхода по ул. Гашека (микрорайон Наурыз), дорогу преградили двое незнакомых парней. В тот момент у меня на телефоне шли гудки - я звонила сообщить, что закончила работу.

Один из парней грубо начал требовать сбросить вызов и потянулся за моим телефоном. Я вызов сбросила, попыталась узнать причину такого поведения, но разговора нормального не получалось. Он подошел, присел и сказал:

- Как я, сядь на корты, так будем разговаривать!

При этом оскорблял меня. Конечно, я не стала этого делать, попыталась пройти, но парни не позволили. На мои слова о том, что я журналист, выполняю тут работу и они не имеют права удерживать меня против моей воли, последовала еще большая агрессия и попытка устроить осмотр содержимого моей сумки:

- Расчехляйся, показывай, что у тебя в ней!

Камеры на главном въезде в СО «Мичуринец»

На мои отказы сыпались оскорбления, парень сказал второму, чтобы тот дал свой телефон и показал, как меня снимали на камеру и следили за мной. Заявил, что мне некуда идти.

В этот момент я быстро набрала 102 и включила на громкую связь. Сообщила сотруднику, что двое парней меня удерживают против моей воли, оскорбляют, хотят отобрать мои вещи. Первый парень начал громко говорить, что он «закладчицу» поймал, а второй - что он мне дорогу не преграждает. Затем они скрылись.

Сотрудники полиции приехали через 43 минуты, пояснив, что только что освободились. Узнали от меня, что произошло, прошли, посмотрели и мы поехали в Южный отдел УП Костаная. Я написала заявление в надежде, что этих людей задержат.

Как оказалось, работы по установлению их личности длились совсем недолго. Участковый инспектор Темирлан МУРЗАГАЛИЕВ побывал на том месте и отправил мне видео. На следующий день я узнала результат: «Оставлено без рассмотрения».

- Это значит, все прекращено? Верно? - спрашиваю участкового.

- На принятие процессуального решения в электронном производстве у нас имеются только сутки с момента подачи сообщения на пульт 102, - ответил Мурзагалиев. - Поэтому первоначально принято такое решение, так как отсутствуют какие-либо доказательства совершения неустановленными лицами правонарушения. Завтра в полном объеме займусь этим материалом и предоставлю доскональный ответ .

Наступило завтра, затем послезавтра и так три недели прошло. Я решила напомнить о себе.

Участки садового общества, оснащённые видеонаблюдением

- По вашему обращению принято процессуальное решения оставлено без рассмотрения, - повторил участковый. И пояснил: - По маршруту вашего движения отработаны камеры видеонаблюдения и опрошены лица, причастные к камерам, а также лица, являющиеся возможными очевидцами. Факта нарушения общественного порядка не выявлено. Вы можете обратиться в канцелярию Южного отдела полиции для получения копий материала.

А также добавил, что на здании Green park (организация, находящаяся рядом) видеокамер нет.

- Камера, которая стояла по ул. Тимирязева на частном доме, в день вашего обращения не была подключена, - сообщил Мурзагалиев. - Только в тот день ее на столб установили. По данному поводу опрошен владелец дачного участка.

Я снова пришла в СО «Мичуринец», но уже не одна - страшно, знаете ли. Да, верно - на фасаде организации по ул. Гашека нет видеокамеры, просто наклейка. На той улице, немного дальше, два дачных участка, на одном - наклейка «Ведется видеонаблюдение», но камер я не заметила, а на другом по диагонали камера и соответствующее предупреждение на воротах. Работает ли эта камера, не знаю, на участке никого не оказалось. Сворачиваю в переулок - и снова камеры. Есть камеры и на въезде в «Мичуринец». Председатель садового общества Максим ДИМОВ сообщил: участковый к нему обращался, узнавал, есть ли камеры на ул. Гашека, получил отрицательный ответ. Тогда я поинтересовалась - просматривали ли камеры на въезде в общество?

- Нет, не просматривали, - ответил председатель. - Сотрудники знают, что у нас установлены камеры и мы без проблем предоставляем доступ к ним органам.

Камеры видеонаблюдения на ул. Маяковского

27 мая, когда я ждала полицейских на ул. Гашека, двое парней скрылись либо по ул. Притобольской, либо через кладбище на ул. Маяковского. Кстати, на последней есть видеокамеры - я не поленилась, побывала там, посмотрела.

Когда я раньше слышала негативные фразы о сотрудниках полиции, всегда говорила: «Если что случится, вы же к ним за помощью обратитесь!», защищала непростую эту работу.

Я не как журналист, а как гражданка обратилась в тот день за помощью, 43 минуты ждала и даже собралась уходить - думала, что не приедут. Что мы имеем в итоге? Двое парней удерживали девушку, оскорбляли, хотели отобрать вещи, были в неадекватном состоянии. Вокруг видеокамеры. Но эти делом в полиции даже сутки не занимались. Насколько я полна разочарования и насколько страшно понимать, что эти двое по-прежнему делают, что хотят...

Наша полиция нас бережет?

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