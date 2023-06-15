Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев пояснил, почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С вопросом к вице-министру МЧС журналисты обратились в кулуарах Сената.

"У нас есть только 33 вертолета, которые имеют водосливные устройства, но из них порядка 16, которые могут тушить пожары. Остальные - для поисковых работ, для разведки. Но все они не могут быть на ходу, потому что идут какие-то плановые, регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находится на ремонте. Самолетов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили еще самолеты", - пояснил Ибрагим Кульшимбаев.

Ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям назвал примерные сроки ликвидации пожара в области Абай.

"В ближайшее время, где-то, может, четыре-пять дней до ликвидации", - сообщил вице-министр.

Напомним, при пожаре в области Абай погибли 14 лесников. В связи с этими трагическими событиями Касым-Жомарт Токаевобъявил 12 июня днем общенационального траура.