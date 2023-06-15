Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова предложила ввести солидарную ответственность руководителей за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Выступая во время заседания Сената, Годунова заявила, что ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за "те деньги, которые они на это просили из республиканского бюджета и Национального фонда, недостаточно".

"Мы говорили уже о том, на сколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемых в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерство, передавая в области даже целевые трансферты, снимало с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда. Практически нет ни мониторинга за разработкой регионами ПСД со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали, это уже не наш вопрос. Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками", - заявила Годунова.

Председатель Высшей аудиторской палаты напомнила, что в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом, что строительство не его профиль. В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО Samruk-Kazyna Construction.

"АО Samruk-Kazyna Construction реализует проект без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 триллиона тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства", - добавила Годунова.

В этой связи Годунова озвучила предложение - внести дополнения в КоАП и разрабатываемый новый Бюджетный кодекс ответственность за недостижение результатов.

"Тогда мы будем иметь возможность не через 3-5 лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов и недостижение поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию. Это основные моменты, которые сдерживают достижение планируемых результатов за те ресурсы, которыми мы располагаем", - добавила Наталья Годунова.

Отметим, что в Сенате обсуждают деятельность правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2022 год.