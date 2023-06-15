За два месяца в Казахстане около 250 тысяч заявлений поступило на прием в первый класс. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2023 года.

"На сегодня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70 процентов детей выбрали обучение на государственном языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Кызылординской (94,1 процента), Мангистауской (93,2 процента), Улытауской (82,5 процента), Туркестанской (80,6 процента) и Жамбылской (79,4 процента) областях.

В настоящее время высокие показатели заявок по приему в первый класс наблюдаются в Кызылординской (92 процента), Улытауской (83,7 процента), Восточно-Казахстанской (78 процентов), Мангистауской (87,1 процента) Туркестанской (79,8 процента) областях.

Для удобства граждан услуга автоматизирована, прием документов проводится через веб-портал egov.kz. В первый класс принимаются дети с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.

Также прилагаются документы о состоянии здоровья (форма 026/у-3 и форма 065/у) и две фотографии размером 3х4. По предварительным оценкам, ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч казахстанских детей.