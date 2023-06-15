В Костанае нынешним летом обновят освещение на 28 улицах. Работы уже идут, в частности, на проспекте Абая, улице Карбышева. Подрядчик демонтирует старые железобетонные электрические опоры и меняет их на современные металлические. Но речь идет не только о модернизации освещения. Опорами пользуются операторы проводного Интернета, сотовой связи.

На пр. Абая идет демонтаж опор и одновременно со стороны Рудного производится установка новых

И перед ними акимат города поставил вопрос о необходимости демонтажа волоконно-оптических линий связи. Если совсем просто, то уведомил о необходимости снять свои провода, висящие на опорах.

Вопрос оказался проблемным настолько, что бизнесмены обращались за содействием в палату предпринимателей, объясняя, что в срочном порядке сделать этого не могут. Альтернативой может стать пользование кабельной канализацией АО «Казтелеком», но не для всех и не везде, кроме того, требуется время, нужно получить технические условия от АО, разработать проект. Предприниматели также поясняли, что не допустят демонтажа своих ВОЛС со стороны подрядчика.

Уведомления провайдеры получили еще в начале апреля. Акимат несколько сдвинул сроки работ, сейчас они набирают темп. И аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ счел необходимым еще раз обозначить позицию местной власти.

- В этом году 2 035 опор меняем с железобетона на металл для 28 улиц, - сказал он на аппаратном совещании 12 июня. - Ими пользуются кабельные сети, операторы сотовой связи. И выяснилось, что только по 145 опорам у них оформлены договоры аренды. Тут в СМИ появлялись материалы с громкими заголовками, что акимат лишает бизнес возможности работать, а людей - сотовой связи. Но в большинстве своем эти подвесы на опоры просто незаконны... Новые опоры ставим. Совещание по этому поводу проводили. Всех приглашали, разъясняли. Я не против, чтобы пользовались опорами, но надо, чтобы все было оформлено и, конечно, чтобы это было технически возможно. Если нет, должны принять альтернативные решения. Их много. Просто никто не хочет вкладываться. Это как с установкой базовых станций. Один из операторов заявлял, что город не дает землю в микрорайонах Юбилейный, Береке. Так мы готовы дать! И сейчас! Но никто ее не берет под установку вышек, потому что это денег стоит. Дешевле антенну подвесить на самый высокий дом. И тут мы не против - договаривайтесь с жителями, с ОСИ, ПКСК, пожалуйста. Интернет всем нужен, конечно, связь бесперебойная нужна, но все нужно делать в рамках законодательства... А в участке земли, чтобы поставить новую мачту, вам никто не откажет.

Фото Галины КАТКОВОЙ