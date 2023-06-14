Инцидент произошел 13 июня на автодороге М-36 «Екатеринбург-Алматы», недалеко от Карабалыка. Экипаж патрульной полиции заметил грузовой автомобиль, нарушавший ПДД. Когда полицейские, используя сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые маячки, пытались остановить фуру, та неоднократно пыталась объехать патрульную машину по встречной полосе. Однако водителя все же задержали.

Кадр из видео, присланного читателем "НГ"

- В ходе разбирательства установлено, что водитель и пассажир фуры - граждане Узбекистана, которые отстали от организованной колонны своих соотечественников. В связи с чем они предприняли попытку нагнать колонну и тем самым привлекли внимание патрульного наряда, - рассказали сегодня, 14 июня, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Полицейские сразу на месте происшествия возбудили ряд административных производств.

- Для завершения административного процесса требовалась квалифицированная помощь переводчика, поскольку водитель не владел в полной мере государственным и русским языками. Удовлетворить данное ходатайство правонарушителя в разрешенный трехчасовой срок административного задержания не представилось возможным. В связи с чем последний был обязан явкой в ОП Карабалыкского района для разбирательства по существу, - отметили в ведомстве.

Если нарушитель не явится в полицию, материалы будут рассмотрены без его участия. А ему будет установлен запрет на въезд в Республику Казахстан.