По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 июня, на западе области днём ожидается небольшой дождь с грозой. В пятницу, 16 июня, осадки не прогнозируются. В субботу, 17 июня, дожди с грозами пройдут на западе и юге области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток - переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью будет 5-10, на юге области 15 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 24-29°С, на юге 32°С. В пятницу в ночное время термометры покажут 7-12°С, на западе 2°С. Днём воздух прогреется до 23-28 градусов, на юге до 31°С. В субботу ночью будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, а на севере области ожидаются заморозки на почве до -2 градусов. Субботний день будет тёплым: 20-25°С, на юге 28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 8-10°С, днём 25-27°С. В пятницу: ночью 10-12°С, днём 25-27°С. В субботу: ночью 5-7°С, днём 23-25°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе днём с усилениями до 15-20 м/с. В пятницу будет северо-западный ветер 9-14 м/с и 15-20 м/с; на востоке днём порывы 23-28 м/с. В субботу прогнозируется северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на юге и западе области до 15-20 м/с.