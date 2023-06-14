Об этом сообщили 13 июня на встрече акима Костанайской области с сельчанами.

В селе установлена только одна базовая станция компании "Beeline", функционирует 4G. Однако сельчане в один голос говорят о низком качестве связи. В селе бытует мнение, что в дни блокировки из-за трагических событий января 2022 года специалисты компании провели манипуляции на станции, после чего качество и ухудшилось.

- В селе есть проблемы со связью. Это касается и сельхозтоваропроизводителей, и работников школы, - обозначила ситуацию жительница села, супруга директора КХ "Кошкадан С.И". - Когда подбираю кадры, молодежь в первую очередь спрашивает: "Есть ли связь, есть ли интернет?" Это вообще большая проблема.

В управлении информатизации уточнили, что в прошлом году совместно с инспекцией связи провели замеры, которые показали, что есть влияние усилителей связи, которые и создают помехи.

- Во многих хозяйствах и у населения имеются репитеры. В этом селе находятся более 100 усилителей. Они создают интерференцию, - пояснил руководитель управления Азамат КАШИЕВ. - Акимат района вместе с участковым инспектором проводят обход, изымают устройства, но люди их не отдают. Усилители установлены во всех КХ.

Специалисты ведомства провели эксперимент: по согласованию с районным РЭС отключали электричество (так как репитеры находятся на электропитании). По наблюдения экспертов, интернет-связь была хорошего качества.

- Многие звонили по видеозвонку, загружался YouTube, все приложения работали, - добавил Кашиев.

- Это так? - спросил жителей села аким Кумар Аксакалов.

- Да-да-да, - согласились сельчане.

В управлении отмечают - уполномоченные органы не имеют рычагов воздействия, только могут провести разъяснительную работу. Министерство цифрового развития РК готовит поправки в законодательство, которые позволят создать условия для устранения репитеров.

- В министерстве предлагают включить усилители связи в перечень радиочастотных устройств. Их работу нужно будет согласовывать и лицензировать, - пояснил Азамат Кашиев. - В ином случае инспекция связи будет применять штрафные санкции.

Кстати, в 2024 году в рамках нацпроекта о доступном интернете в с. Буревестник заведут оптоволокно, что позволит обеспечить стационарным интернетом школу и жилые дома.

Фото Олега ПАКА