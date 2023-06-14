Рассмотрение уголовного дела по крупным хищениям при строительстве плотины в п. Шили Жангельдинского района продолжили в суде № 2 Костаная 12 июня.

По новому обвинению все подсудимые придерживались прежних показаний

На скамье подсудимых - руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИН. Дюсембаев находится под домашним арестом, Алин и Амиров - под подпиской и невыезде.

На прошлой неделе государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ предъявил новое обвинение, в котором он убрал пункт о сговоре и предъявил более мягкие статьи. В частности, Алин и Дюсембаев вместо статьи о присвоении и растрате средств обвиняются по ст. 190 ч. 4 п. 2 (Мошенничество). Амирову вместо присвоения и растраты вменили ст. 371 ч. 2 (Халатность). В связи с более мягким обвинением Амирову отменили арест, под которым он находился.

Гособвинитель Диас Нургалиев предъявил новое обвинение на прошлой неделе

Согласно обвинению, в феврале 2020 года Дюсембаев и Алин по предложению последнего приобрели в Астане ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал ТОО на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя на сайт госзакупок объявление о капитальном ремонте плотины в с. Шили, Дюсембаев подал заявку на участие. Сумма капитального ремонта равнялась 173 43 000 тенге. В начале мая 2020 года ТОО признали победителем, и оно заключило договор с отделом ЖКХ района. Уже в конце мая сумму ремонта увеличили до 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту. Сумма ущерба составила 81 419 932 тенге.

Как уточнила «НГ», по статье о присвоении и растрате Алину и Дюсембаеву грозил срок от 7 до 12 лет лишения свободы, а по новой статье о мошенничестве - от 5 до 10 лет. Больше всего повезло с обвинением Талгату Амирову. В его действиях не подтвердились умысел и преступный сговор, в результате по статье о халатности ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Свое отношение к новому обвинению подсудимые выразили 12 июня. Их показания особо не изменились. Алин и Амиров вину полностью не признали, Дюсембаев признал.

- Какая разница, какая статья, все равно мы с Алиным виноваты, - сказал Берик Дюсембаев. - Я действовал по его указанию, многие работы не проводили, в частности, засыпку оврага, но деньги получали. Сумму ущерба определяли эксперты, значит она правильная.

Адвокат Олег Бранцев (справа) интересовался, как именно подсудимые похитили более 80 млн тенге

- Вас обвиняют в хищении более 80 млн тенге. Как именно вы их похитили? - уточнил адвокат Амирова Олег БРАНЦЕВ.

Дюсембаев ответил, что доверяет выводам эксперта, но как он лично похищал деньги, пояснить не смог.

Габит Алин в очередной раз сообщил, что работы были выполнены в полном объеме.

- Если вы все сделали правильно, почему плотину смыло в этом году? - спросил государственный обвинитель.

- Она простояла два года... - начал отвечать Алин.

Но его алматинские адвокаты, которые присутствовали в суде онлайн, пояснили, что он имеет право не отвечать на этот вопрос. И Алин сказал, что отказывается давать ответ. Добавил только, что ориентировался на документы, подписанные Байдильдиным, бывшим руководителем отдела ЖКХ, который умер.

Талгат Амиров сообщил, что подписал акт приемки работ по плотине, потому что до этого его подписали представители технического и авторского надзоров.

- Комиссионно приемку объектов отменили, - пояснил Амиров. - Сейчас мы ориентируемся на согласование с авторским и техническим надзорами, что я и сделал. Они подписали, я был уверен, что с плотиной все нормально. Сам я выезжал на нее три раза.

- Первый раз вы выезжали в декабре, как утверждали в своих показаниях. Вы не видели, в каком состоянии объект? - спросил прокурор.

- Я был на плотине в ноябре, она была готова к сдаче. Визуально все было нормально, - сообщил подсудимый. - В остальном полагался на подписанные акты технического и авторского надзоров.

На вопрос прокурора о том, должен ли был Амиров перепроверить данные надзоров, подсудимый ответил, что это законом не предусмотрено.

Адвокаты подсудимых заявили ряд новых ходатайств о допросе новых свидетелей, одно из них суд не удовлетворил, остальные рассмотрит позже.

Очередное заседание назначено на 16 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ