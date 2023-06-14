Проблему подняли жители села Буревестник Наурзумского района. 13 июня здесь прошла встреча с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ.

- Как только начинается ураганный ветер, мы остаемся без света, связи и воды. У нас до сих пор нет перетяжек на электросетях, - обратилась к главе региона жительница села.

К слову, женщина неоднократно адресовала вопрос сельскому акиму, но ответ он дал только в преддверии визита Аксакалова в село.

- Сколько было аварий? - поинтересовался аким области.

- От 10-15 раз в год, - уточнил сельский аким Азамат ДАДАЕВ.

Он сообщил, что есть договоренность с руководством электросетевой компании ТОО “ЭПК-forfait”.

- По плану до конца июля должны приехать и сделать перетяжки, - продолжил Дадаев.

В управлении энергетики уточнили, что выполнение перетяжек - это плановая работа, которую проводит ТОО в рамках инвестпрограммы. Что же касается отключения во время ураганов, чиновники считают эту проблему характерной для районов, расположенных на территории тургайского плато. Ситуация осложняется изношенностью электросетей, которые построили еще в 1970-1980-е годы.

- Замена проводов и опор - это более масштабная работа, они идут постепенно. Первоочередно - аварийные участки. Общая протяжность электросетей по области - 29 000 км, поэтому за год эту работу не провести, - пояснил руководитель управления энергетики Даурен АСКАРОВ. - Зимой же, чтобы провести восстановительные работы для обеспечения села электроснабжением, необходимо к подстанциям прочистить дороги.

- Они часто приезжают, а что толку, - возразил житель села. - Ни один пролет не сделали. Приедут, посидят, попьют и уезжают.

В управлении пообещали, что проведение этих работ возьмут под контроль.

- Если будет необходимо пересогласовать или провести дополнительные виды работ - сделаем, - заверил Аскаров.

Аким области прокомментировал - в первую очередь нужно направить силы и средства в те населенные пункты, где наиболее аварийные участки электросетей.

- Буревестник к такой категории относится? - поинтересовался глава региона.

- Конечно да, - ответил Аскаров.

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА