Уголовное дело в отношении 63-летнего Игоря ГРАНОВСКОГО, обвиняемого в создании финансовой пирамиды под видом ПК «Лучший выбор-2018» продолжали рассматривать в суде № 2 Костаная в конце прошлой и начале этой недели.

Подсудимый Игорь Грановский признал вину по одной статье обвинения

Дело попало в суд в конце прошлого года, процесс начался в январе этого.

9 июня Грановский дал показания, в которых сообщил, что не признает вину в создании финансовой пирамиды. Он пояснил, что деятельность ПК не запрещена и даже не подлежит лицензированию, а схема приобретения жилья и машин была простая: пайщики вносили деньги на покупку квартир, а недостающую сумму выдавал кооператив. Человек получал жилье и постепенно за него рассчитывался, а на поступающие средства покупали квартиру следующему пайщику.

- Квартиры покупали строго по очереди, - пояснил Игорь Грановский. - Но была и льготная категория тех, кто вносил 50% от стоимости жилья. Они переходило в начало очереди и им в числе первых приобретали дома, квартиры и машины.

Нино Капанадзе просила назначить Грановскому 7 лет лишения свободы в колонии-поселении

- Сколько квартир и машин вы купили? - спросила гособвинитель Нино КАПАНАДЗЕ.

- ПК приобрел 77 квартир и домов, 5 машин, - ответил подсудимый. - Но часть пайщиков до сих пор не не рассчиталась за те деньги, которые выдал на них кооператив. Общая сумма таких средств - 31 126 313 тенге.

Обвинение считает, что с 1 февраля по 2018 года по 13 мая 2021 года Грановский привлек 459 700 505 тенге. Часть средств потратил на приобретение квартир, домов и автомобилей. В первую очередь купил квартиру себе и 8-ми сотрудникам кооператива.

По поводу суммы привлеченных средств в суде разбирались два дня. Подсудимый уверял, что она слишком большая, а его адвокат - что это не сумма привлеченных средств, а общий оборот денег.

Адвокат Сергей Пономарев (второй слева) заявил, что ни один потерпевший в ПК не нажился за счет другого

- Откуда такая сумма? - возмутился адвокат подсудимого Сергей ПОНОМАРЕВ. - Схема ведь заключалась в том, что я, к примеру, принес 1,5 млн тенге, через 2 недели мне купили квартиру, доложив средства ПК, которые я постепенно возвращаю. Получается, возврат этих средств тоже посчитали.

В связи с этими противоречиями в суде повторно допросили эксперта Айсулу КАЛИЕВУ, которая выявила данную сумму. Она пояснила, что в общей сумме заложены привлеченные и возвращенные пайщиками деньги.

Эксперт Калиева сообщила, что средства пайщиков в ПК составили 267 млн тенге

- Сумма чисто паевых взносов составила 267 млн тенге, - сказала эксперт.

13 июня прошли прения. Но до их начала государственный обвинитель изменил формулировку обвинения.

- Грановский нанес ущерб в размере 217 987 133 тенге 185-ти потерпевшим, - сообщила Нино Капанадзе. - Сумма является особо крупным размером. Квалификация деяния осталась прежней - ст. 217 ч. 3 и ст. 250 ч. 1 УК РК, организация и руководство финпирамидой и получение стабильного дохода.

До этого обвинение вменяло все 459 700 505 тенге в качестве суммы ущерба. Грановский и его адвокат с новой формулировкой согласились.

- Грановский создал финансовую пирамиду, в которой одни обогащались за счет других. Такие организации все равно рухнут, - сказала в прениях прокурор. - В ПК Грановского лишь 15% пайщиков получили жилье, в том числе он сам и 8 членов кооператива. Одна получила даже квартиру и машину. Прошу признать Грановского виновным и назначить ему 7 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение), а также лишить подсудимого права занимать должность в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Капанадзе добавила, что в качестве дополнительного наказания по таким статьям обычно применяется конфискация имущества, добытого преступного путем. Но у подсудимого такого не обнаружили. Смягчающим обстоятельством обвинение признало пенсионный возраст и наличие заболеваний у Грановского. Отягчающих обстоятельств не нашло.

Сам Грановский в прениях признал вину только по ст. 250.

- Признаю, что, создавая кооператив, я хотел получать стабильный доход за счет деятельности ПК, - сказал подсудимый. - Но финансовую пирамиду я не организовывал и ПК ею не был. У нас один пайщик не обогащался за счет другого. Люди платили взносы и им помогали купить жилье, потом они за него рассчитывались.

- В чем здесь обогащение? - задал вопрос адвокат Пономарев. - Приведите фамилию хоть одного потерпевшего, который обогатился за счет другого. Их просто нет! Грановский не мог отвечать за недобросовестных пайщиков, которые не платили за приобретенное жилье и за не чистых на руку руководителей ПК в других районах и городах. Сама эксперт на прошлом заседании сказала, что не знает, откуда взялась сумма привлеченных средств и что в ней учтено, а что нет.

В последнем слове Игорь Грановский просил суд детально во всем разобраться и вынести справедливый приговор.

Вынесение приговора ориентировочно назначено на 16 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ