"Нам дорогу вообще ни разу не ремонтировали. Правда, в прошлом году сделали небольшой участок, но и тот уже весь разваливается", - поделился с «НГ» житель села Буревестник Нарзумского района. 13 июня здесь прошла встреча акима области Кумара АКСАКАЛОВА с сельчанами.

Журналисты, да и областная делегация, на себе ощутили состояние дороги - буквально яма на яме.

- И так мы ездим всю жизнь, - рассказали в коридорах школы пришедшие на встречу женщины.

Общая протяженность трассы от районного центра до села - 91 км, из них 38 км - от с. Караменды до с. Уленды - областного значения, оставшиеся 53 км до с. Буревестник - на балансе района.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог уточнили, что в 2023 году отремонтируют 15 км дороги областного значения, подрядчик - ТОО «ВАН». В 2024-м - еще 15 км. Всего потратят 2 млрд тенге.

ПСД на ремонт оставшихся 8 км областной дороги разработают в 2024-м, ремонт планируют провести в 2025 году.

Дороги районного значения будут ремонтировать в 2024-2025 годы. Те самые "яма на яме" как раз и находятся с 10-го по 24-й километр, состояние этих 14 км признано неудовлетворительным. Ведется подготовка технической документации, ремонт включен в план мероприятий, утвержденный главой региона. По 7 км дороги будут ремонтировать в течение двух лет.

Но сколько бы не говорили о ремонте, состояние автодороги определяется условиями ее эксплуатации. Уже сегодня отремонтированный два года назад участок имеет изъяны. Причиной называют перевозку тяжелых грузов.

- Ежегодно сельхозтоваропроизводители вывозят зерно большегрузными автомобилями, после чего происходит разрушение, - пояснил руководитель управения пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ. - От 24-го километра ремонт производился в 2019-2020 году, но уже сейчас мы отчетливо видим глубокие выбоины. Их невозможно сделать легковыми автомобилями или КамАЗами, где идет нагрузка 8 тонн на ось. Поэтому здесь местное сообщество должно тоже этот момент отслеживать. Хочу обратиться к сельхозпроизводителям - вы разрушаете дорогу!

- Эти же машины же ездят и по трассе от Аулиеколя до Костаная, но она же там не рассыпается! Когда делают асфальт, вы сильно его проверяете? - возмутилась жительница села.

- Здесь дорога идет районного значения, которая предусмотрена для передвижения легковых и транспорта, где идет допустимы 8 тонн на ось. При ремонте дорог районного и областного значений предусмотрены 15 см щебеночно-песчаная смеси и 5 см асфальта. Поэтому хочу, чтобы обратили внимание, что здесь вывозят зерно большими "китайцами".

- Асфальт плохой делают, - настойчиво бросали реплики сельчане...

Аким области поддержал коллегу.

- Руководитель управления тоже прав. Мы же видим - огромные перегруженные машины ходят с тремя бортами. Это нормально? Ну какая дорога это выдержит? - обратился к жителям села Кумар Аксакалов. - Мы дорогу эту добьем - государство сделает свои обязательства. По внутрипоселковым тоже есть план...

В 2023 году в с. Буревестник, а также в селах Караменды и Шолаксай планируется ремонт 6 улиц общей протяженностью 5,4 км. Из бюджета выделили 343,8 млн тенге.

В 2024-м продолжат ремонт улиц в этих селах, также в список добавили с. Раздольное, с. Уленды, с. Шили, с. Кожа и с. Дамды. Всего 19 улиц общей протяженностью 14,9 км, затраты – 1 077,5 млн тенге.

В 2025 году в планах отремонтировать еще 14 улиц, для этого необходимо 1 048,5 млн тенге.

В районном акимате сообщили, что в 2024 году проведут средний и текущий ремонт подъездов к селам Шили, Кожа, Дамды, Уленды, участок автомобильной дороги "Уленды-Буревестник" (10-17 км) - всего 31 км. Выделят из бюджета 2 091,1 млн тенге.

В 2025 году планируют отремонтировать 63 км автодорог: участок "Уленды-Буревестник" (17 - 24 км) и "с. Мереке – с. Кайга". По рассчетам из бюджета неободимо выделить 1 348,9 млн тенге.

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА

