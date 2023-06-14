Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня
14 июня 2023, 10:22 | ЖКХ
На пр. Абая на два дня ограничат проезд на выезде из областного центра в сторону Рудного под мостом, сообщает отдел ЖКХ. Здесь 17 и 18 июня будут проводиться работы по очистке и промывке ливневой канализации.
- Просим корректировать свои маршруты с учётом данной информации. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в отделе ЖКХ.
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