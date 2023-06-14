Шестеро молодых мужчин за последние два месяца обманули 13 пенсионеров. Они звонили людям преклонного возраста и сообщали, что их близкие родственники попали в ДТП или больницу. После чего мошенники представлялись сотрудниками полиции, либо их родственниками и требовали деньги за "положительный результат в решении их вопроса", сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это 6 молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Таким образом, было установлено, что от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 млн тенге, - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас МАГЫПАРОВ.

Полицейские задержали группу мошенников на месте преступления в момент получения денежных средств в размере 31 тыс. долларов США. Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 3 п. 4 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно».