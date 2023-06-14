В Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Соответствующий законопроект был одобрен в Мажилисе Парламента РК накануне. В случае утверждения проекта в Сенате и подписании документа Президентом инфлюенсеры будут обязаны маркировать рекламу в социальных сетях, а также будут привлекаться к ответственности за распространение "фейков" и укрывательство от налогов. Редакция Tengrinews.kz записала мнения специалистов о том, насколько возможна реализация этого законопроекта в Казахстане.

Что происходит?

В конце апреля в России была задержана "королева марафонов" Елена Блиновская. Блогер подозревается в неуплате налогов на сумму около 4,9 миллиарда тенге (более 900 миллионов рублей). После этой новости в Казахстане активно стали обсуждать вопрос о налогообложении для отечественных инфлюенсеров. В конце мая стало известно, что в Мажилисе уже начали рассматривать законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, в законодательство вносится огромное количество новых терминов, определяющих, кто такой инфлюенсер, пользователь онлайн-платформой и многое другое.

"Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги "в конвертах". Используют интернет, чтобы создавать финансовые пирамиды, заниматься незаконной благотворительностью. Мы бы хотели, во-первых, рамочно это все обозначить (...). И вторая часть касается деятельности онлайн-платформ", - заявил депутат, отвечая на вопросы журналистов.

7 июня депутаты нижней Палаты Парламента при первом чтении одобрили данный законопроект. Вот что пишут на сайте Мажилиса:

"Вводится запрет на распространение, размещение ложной информации на онлайн-платформах. Кроме того, предусматривается обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ. Это позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент, а также проводить модерацию контента на казахском языке. Законопроектом вводится обязательство для собственников онлайн-платформ по сотрудничеству с государственными органами по борьбе с недостоверной информацией и укрывательством от налогов. Также устанавливаются обязательства по маркировке онлайн-рекламы и ведению рекламной деятельности на онлайн-платформах в соответствии с предпринимательским законодательством", - написано на сайте Мажилиса.

Как обстоят дела сейчас?

По данным пресс-службы Комитета государственных доходов, они контролируют доходы блогеров в рамках общего камерального контроля по вопросам регистрации в налоговых органах и занижения доходов.

"На сегодня наиболее известные блогеры страны зарегистрировали свою деятельность в налоговых органах и, как правило, применяют упрощенные режимы налогообложения с уплатой налога по фиксированной ставке", - ответили в КГД на запрос редакции.

По причине того, что сведения об уплате налога физическими лицами являются налоговой тайной и предоставляются только с письменного разрешения, в КГД не смогли предоставить нашей редакции информацию о наиболее крупных налоговых суммах, уплаченных казахстанскими блогерами.

В КГД также отметили, что с 2024 года наступает третий этап всеобщего декларирования для ИП, руководителей и учредителей юридических лиц, что сделает информационную базу для контроля доходов более полной.

Реализуем ли законопроект?

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что законопроект неисполним, так как Комитет государственных доходов не сможет контролировать всех в социальных сетях.

"Но у этого законопроекта есть смысл. Помните, несколько лет назад всех подряд пугали фискализацией переводов в приложении Kaspi.kz. Раз в год правительство заявляло, что вот сейчас начнется проверка и налоговая придет к тем, кто принимает в виде оплаты банковские переводы. Для чего так поступило правительство? Это называется словесная интервенция, когда ты что-то обещаешь, а рынок думает, что ты это уже сделал. Словесная интервенция в данном случае очень помогла. Чем? Люди охотнее стали ставить банковские терминалы для оплаты и принимать не только переводы. Сейчас и вовсе многие отказались от банковских переводов. Практически везде присутствуют терминалы разных банков и, конечно же, есть оплата по QR-коду".

"Поэтому суть законопроекта об онлайн-платформе и онлайн-рекламе тоже будет носить словесную интервенцию, даже в случае принятия документа. Те, кто хочет жить в "белую" и не любят рисковать, будут самостоятельно оплачивать налоги. Другая категория будет опасаться фискальных проверок и также будет платить. Это будет большой профит, и в этом есть смысл", - поделился своим видением ситуации Андрей Чеботарев.

По словам финансового аналитика, ранее он уже прогнозировал фискализацию всех сфер деятельности в Казахстане.

"1,5 года назад я предсказывал то, что всех нас ждет фискализация всего. Потому что в бюджете дефицит. В Нацфонд лезть нельзя, так как Президент запретил. И возникает вопрос, как восполнять этот дефицит, где найти источники? С налогов. Теперь будут более тщательно проверять все и всех", - резюмировал финансовый аналитик.

Что касается всевозможных онлайн-марафонов, курсов, проводимых блогерами, то, по мнению Андрея Чеботарева, инфлюенсеры и любые другие авторы должны также оплачивать с дохода налоги.

"Это услуга, которую оказывают и, соответственно, продают, как те же консультации, консалтинг. Соответственно, с доходов от тренингов, марафонов, курсов должны оплачиваться налоги. Пока фискальные органы не смогут особо это отслеживать, так как в основном такие курсы приобретают посредством наличных средств, переводами и любыми другими путями. Но чем ближе мы к всеобщему декларированию, тем проще это будет отследить", - сказал специалист.

Как отреагировала блогосфера?

Как отмечает основатель Telegram-канала "Астана - Что? Где? Когда?" Ерлан Сакенов, многие блогеры, инфлюенсеры работают в открытую, через ТОО и ИП, и исправно платят налоги.

"Я лично отношусь скептически к происходящему. Считаю, что нет необходимости под каждую профессию придумывать какой-либо законопроект по налогообложению. Тем более нововведения будут распространяться и на сферы цифрового маркетинга, пиара. Я думаю, что необходимо упростить саму процедуру сдачи налоговой отчетности, деклараций. Сделать все по максимуму доступно и удобно, чтобы налоги оплачивать было проще всем: и блогеру и продавцу. Фискальной сфере необходима цифровизация", - ответил он.

Ерлан Сакенов считает, что вопросы вызывают и возможные методы реализации законопроекта. А именно то, как налоговые органы будут выявлять нарушения.

"Некоторые блогеры добровольно делают маркировку рекламы в соцсетях. Поэтому какая-то часть работает в открытую, платит налоги, и это похвально. Какая-то часть, конечно, скрывает. Но здесь довольно сложно будет отследить факты нарушения закона. Потому что, действительно, блогер может советовать услугу или товар просто так, не получая денег за это, потому что это его личная рекомендация. В конце концов, он же ведет страницу в социальных сетях и ему нужен контент. К примеру, захотел блогер посоветовать товар по личным соображениям, как такое будут отслеживать? Поэтому я склонен считать, что реализация законопроекта будет сильно хромать и на практике не будет работать", - дополнил собеседник.

Также, по словам основателя Telegram-канала, есть вопросы по тому, как будут выявлять "фейки".

"Конечно, распространять заведомо ложную информацию - это не есть правильно. Здесь должно быть наказание, но к этому нужно подходить очень осторожно. Необходимо разделять, что есть фейк, а что нет. И смотря, что именно законотворцы будут считать за фейк и как будут штрафовать", - резюмировал он.

Наша редакция обратились за комментарием к нескольким блогерам-миллионникам, которые получают доходы благодаря своим авторским курсам и рекламе. Но, к сожалению, нам ответили отказом, сославшись на то, что не дают интервью представителям СМИ.