Эпопея с мусорным кризисом в Рудном длилась несколько лет - власти под напором жителей и общественности пытались навести порядок на контейнерных площадках. Теперь за эту же проблему взялись в Житикаре. Правда, здесь ею обеспокоились не журналисты или чиновники, а председатели ОСИ.

Писали и разговаривали

Дом № 58 в 7-м микрорайоне создал объединение собственников имущества (ОСИ) в августе-сентябре 2022 года. Председатель управляющей компании ТОО «HAUSMANAGER» Виктор ФАУЗЕР рассказывает - когда этот район обслуживал ПКСК, из года в год становились только хуже. Поэтому все 16 многоэтажек создали свои ОСИ, после чего открыли управляющую компанию.

Виктор Фаузер: «Раз ТОО зарабатывает деньги на вывозе мусора, тогда вы и содержите площадку» / Фото из личного архива

- Мы столкнулись с тем, что ОСИ должны в месяц платить ТОО «Соцсервис» 1 000 тенге за вывоз негабаритного мусора и еще 1 000 за дорожный смет, - отмечает Фаузер. - У нас не возникало вопроса - платить или нет. Мы были согласны с этими тратами. Но мы тогда не могли понять, почему дома с разным количеством квартир и абонентов платят одинаковую цену. Мы, как председатели ОСИ, через местный акимат инициировали встречу с представителями мусоровывозящей компании. Но диалог не получился. И было решено более детально разобраться в этом вопросе.

Фаузер направил запросы в районный акимат и отдел ЖКХ. Спрашивал, кто должен убирать негаборитный мусор. Ему отвечали - это ваши жильцы выносят, поэтому вам в ОСИ это и убирать.

- Но это же незаконно, потому что все взносы в ОСИ должны идти на содержание общедомового имущества, а контейнерная площадка находится на балансе мусоровывозящей компании, - считает Виктор Викторович. - Правила благоустройства ведь никто не отменял. Поэтому, раз ТОО зарабатывает деньги на вывозе мусора, тогда вы и содержите площадку в соответствующем виде.

Не добившись вразумительных ответов, зимой Фаузер и другие председатели ОСИ микрорайона отправили письмо акиму области. Его переадресовали в районный акимат, но поставили на контроль управления энергетики и ЖКХ.

- После этого письма я встретился с представителями этих ведомств, - вспоминает Фаузер. - Нам подтвердили: мусоровывозящие компании отвечают за площадки и обязаны убирать территорию в радиусе 5 м. Я с этим ответом снова обратился в акимат. Но у них нет рычагов давления на частный бизнес. Они же не могут прийти и по-соседски поругать директора «Соцсервиса». Я обратился к участковому, что мусоровывозящая компания нарушает правила благоустройства. Месяц ждал ответа вместо положенных 15 рабочих дней. Пришлось с утра до вечера звонить участковому и грозить жалобами в прокуратуру. Ответ пришел, но он больше напоминает отписку.

Напомним, что в Рудном руководство мусоровывозящей компании ТОО "Ажар-2012" месяцами кричало о том, что полиция их постоянно штрафует за нарушение правил благоустройства. Именно эти штрафы и последовавшая за ними блокировка счетов в конечном счете и вывели компанию с рынка. Но в Житикаре процесс воздействия на бизнес почему-то не начали.

- Мы понимаем, что у компании нет статьи расходов на вывоз крупногаборитного мусора, что жильцы сами должны его вывозить и отдельно платить за эту услугу, - соглашается Фаузер. - Но если уже случилось и диваны выкинули на контейнерную площадку, то кто должен там наводить порядок? На мой взгляд, владелец территории. А тот же участковый должен оштрафовать владельца неправильно утилизированного дивана. При этом хочу обратить внимание: нашим жителям никто не разъяснял, что пакетик из-под чая ты выкинуть в контейнер можешь, а стиральную машинку или диван - нет. Этим сейчас занимаемся мы, председатели ОСИ.

«У нас убирают ПКСК»

Аким Житикаринского района Нуржан УТЕГЕНОВ на брифинге 9 июня, отвечая на вопросы «НГ», сообщил: из бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок деньги выделяются. Только в Житикаре в 2023 году на это потратят 5 млн тенге. Однако свалки, которые образуются возле контейнерных площадок, в эту сумму не входят.

Нуржан Утегенов на брифинге 9 июня сообщил: у акимата нет денег, чтобы убирать мусор за физическими лицами / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Свалки не должны образовываться возле контейнерных площадок, так как компания должна не только вывозить мусор из контейнеров, но и убирать территорию в радиусе 5 м от стоянки, - считает Утегенов. - Негабаритный мусор у нас появляется, его вывозом у нас занимается ПКСК. Ликвидация этого мусора у них включена в квартплату. Только в 7-м микрорайоне у нас дома перешли в ОСИ. С каждым председателем объединений мы переговорили. Те свалки, что были у нас на 1 мая, вывезли за счет спонсорских средств. Там было порядка полутора КамАЗов. Теперь ОСИ должны заключить договора с мусоровывозящей компанией для ликвидации свалок крупногабаритного мусора.

Однако, по словам Фаузера, он о такой договоренности узнал только во время брифинга акима района. Почему городские власти возлагают ответственность за вывоз свалок негаборитного мусора на ОСИ, ему все равно непонятно.

- У нас нет денег, чтобы мы убирали мусор за физическими лицами, - пояснял на брифинге Утегенов. - Бесхозные свалки мы ликвидируем. Но если свалка появляется в жилом квартале и мы точно знаем, что это мусор жителей этого микрорайона, то мы проводим всяческую работу, чтобы жильцы ответственно подошли к этой проблеме.

Как и в Рудном, отдел ЖКХ Житикаринского района по новому Экологическому кодексу выделяет деньги на благоустройство самих контейнерных площадок. На 65 млн тенге сделают 70-80 таких мест, что составляет треть от всех площадок города. Остальные обещают привести в порядок в ближайшие 1-2 года. Но, в отличие от акимата Рудного, власти Житикары не стали выделять деньги на установку камер видеонаблюдения, чтобы можно было привлечь жителей за неправильно выброшенный мусор. Камеры, по словам акима района, «не предусмотрены в технической спецификации». Поэтому полиция вряд ли скоро сможет эффективно проводить работу с нарушителями.

Договорились с соседями

В своем дворе Фаузер пытается навести порядок самостоятельно. Он предложил соседям нести крупногаборитный мусор не на контейнерную площадку, а к стене дома.

Крупногабаритный мусор жители дома № 58 в 7-м микрорайоне Житикары складывают возле многоэтажки, а после вывозят / Фото из личного архива



- Поставьте сбоку дома, я вам даю три дня, - объясняет свой план Фаузер. - Как правило, все деревянное быстро забирают в частный сектор. Все металлическое сдают в пункты приема. Если же за три дня выброшенная вами вещь никому не пригодилась, то я прошу хозяина позвонить в мусоровывозящую компанию и утилизировать этот диван по правилам. Если это строительный мусор, то разговор короче - вот вам место, за два дня его нужно вывезти. Наказания за несоблюдение этих правил нет, но у нас в доме доверительная атмосфера и эти правила жители сами соблюдают.

Виктор Фаузер продолжает вести переговоры с властями и уже делится первыми результатами.

- Наша бумажная работа помогла добиться того, что акимат не только к нам прислушивается, но и советуется, - говорит он. - К примеру, мы договорились, что ОСИ сами содержат детские площадки, но мусор после субботников, кошение травы и другие мелочи акимат берет на себя. И с каждой корректировкой бюджета они начинают больше средств тратить на содержание города. Грубо говоря, выделяют деньги на исполнение своих обязанностей. Мы нашли точки соприкосновения с районным акиматом и начинаем договариваться. Цели у нас одни, только методы разные.