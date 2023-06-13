Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
13 июня 2023, 12:48 | Государство
В Казахстане планируют повысить минимальные цены на крепкий алкоголь с 1 октября. Проект концепции Министерства финансов опубликовали на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Установить минимальные розничные цены планируется в период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года. В этот период цена на водку и крепкие ликероводочные изделия будет установлена в размере 1 980 тенге за литр. А уже с 1 октября цена составит 2100 тенге за литр.
Минимальная стоимость коньяка и бренди пока сохранится на уровне 2930 тенге за литр, а с октября вырастет до 3110 тенге за литр.
Проект находится на публичном обсуждении до 26 июня.
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