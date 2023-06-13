Дмитрий и Ирина КОРСАКОВЫ заключили брак в 2012 году. В июле 2019 года был оформлен договор дарения квартиры в Рудном, согласно которому жилье передано в собственность Ирины. В декабре 2021 года брак расторгли, бывшие супруги начали через суд добиваться признания договора недействительным. Адвокат Дамир ХАМИТОВ настаивает, что его подзащитный страдает от психологического заболевания, и поэтому нотариус не должен был заверять подобную сделку. В доказательство приводит выводы специалистов из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Корсаков

В апреле 2023 года Дмитрий Корсаков обратился в Рудненский городской суд с требованием признать договор недействительным, объясняя что был пьян во время сделки, а также страдает от заболевания и состоит на диспансерном учете. Заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Костанае, показало, что Корсаков «понимал значение своих действий и мог руководить ими при заключении договора дарения, мог выражать свою волю». Кроме того, истек срок исковой давности по такого рода делам. В итоге Корсаков получил отказ.

На заседании областного суда 8 июня решение рудненского суда обжаловали. Адвокат Дамир Хамитов настаивал - он не только считает костанайскую экспертизу проведенной с нарушениями, но и готов представить заключение экспертизы из Санкт-Петербурга с прямо противоположными выводами.

- Мы обратились в Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы, который полностью опроверг заключение института судебной экспертизы по Костанайской области, - заявил в суде Хамитов. - В рецензии заключения указаны нарушения костанайской экспертизы. В частности, отсутствуют материалы, иллюстрирующие выводы экспертов. Очень серьезное нарушение - эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения уже после того, как уже были оформлены результаты экспертизы. Складывается такое мнение, что эксперты действовали в такой последовательности: формирование текста, заключения, распечатывание готового текста. То есть эти эксперты взяли готовый текст с компьютера по шаблону и распечатали его.

Хамитов считает, что «вывод экспертов строится по поставленным вопросам и носит голословный характер». Кроме того, питерские специалисты указали, что «эксперты делают выводы о состоянии здоровья на основании умозрительных заключений, без опоры на сведения о состоянии когнитивной и эмоционально-волевой сфер у Корсакова на юридически значимый момент - момент заключения договора дарения». Специалисты из России посчитали Дмитрия «несделкоспособным».

- Сам Корсаков болеет, мы не выдумали его диагноз, который у него врожденный, - отметил Хамитов. - В суде первой инстанции я спрашивал нотариуса: «Если бы вы знали, что даритель страдает врожденным диагнозом, вы бы заверяли такую сделку?». Он ответил - нет. Я просил назначить дополнительные экспертизы, но мне необоснованно отказали. Я считаю, суд в Рудном подошел к рассмотрению дела односторонне.

Адвокат Василиса ДЕМЬЯНОВА, представлявшая интересы Ирины Корсаковой, заявила, что с решением суда Рудного полностью согласна.

- Заключение Центра судебных экспертиз четко показало, что на момент заключения договора истец понимал значение своих действий - это самое главное доказательство, которое опровергает доводы Корсакова и его адвоката, - сказала Демьянова. - Истец страдает заболеванием, но степень отклонений столь незначительная, что это никак не препятствовало ему отдавать отчет в своих действиях. Оснований для вызова экспертов в суд не было, так как несогласие с выводами экспертизы - это мнение представителя истца. Причем доводы о том, что костанайская экспертиза - недопустимое доказательство, в рудненском суде не заявлялись. Мы об этом слышим впервые. Рецензия института из Санкт-Петербурга оплачена некоей Людмилой Корсаковой, которая не участник процесса. А сама рецензия написана за пределами Казахстана.

Коллегия областного суда согласилась с тем, что экспертиза, сделанная по заказу человека, не являющегося участником процесса, противоречит Гражданско-процессуальному кодексу, и оставила решение Рудненского городского суда без изменений.

- Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции и оснований для внесения изменений не усматривает, - сказал председатель коллегии Алмат ЕРМАНОВ. - По данному делу каких-либо доказательств, подтверждающих недееспособность истца, не предоставлено. Заключением установлено, что истец осозновал свои действия. А суд правильно установил срок исковой давности, который истцом пропущен.

Дамир Хамитов намерен обжаловать это решение в Верховном суде.