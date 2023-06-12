Маршрут № 4 не работал с 2020 года - в период пандемии перевозчик был вынужден его закрыть. Автобусное сообщение объединяет два удаленных от города сельских населенных пункта.

Все это время сельчане из поселка Западный просили местные исполнительные органы возобновить маршрут. Это стало возможным благодаря частным инвестициям.

Приобретенные столичным предпринимателем (уроженцем Аркалыка) шесть микроавтобусов запустили 1 июня. Установили электронное билетирование оператора Alem Pay, система позволяет принимать шесть видов платежей, а также пользоваться картой на территории области.

Проект позволил открыть 16 рабочих мест, а при полной загрузке маршрута можно обеспечить работой еще 8 аркалыкчан.

- В реализацию этого проекта вложили 121 млн тенге, из которых 106 млн - частные инвестиции, - отметил во время встречи с главой региона руководитель ТОО «Ayala Trans Group» Жомарт БАЙБЕКОВ.

Нынешний перевозчик уточнил, что этот проект изначально является убыточным. Сейчас тариф на проезд составляет 60 тенге, планируется повышение до 80 тенге. Но даже этой суммы не хватит, чтобы покрыть расходы на содержание маршрута.

- Мы поддержим! - заверил аким области, указав на механизм субсидирование социально значимых автобусных сообщений.

- При полном и положительном субсидировании у нас есть второй проект, котрый позволит заппустить еще один маршрут, - сообщил Байбеков. - Через фонд развития промышленности мы приобретем в лизинг автобусы.

Маршрут тестируется - делают замеры хронометража пути, изучают социальная потребность. После чего маршрут подадут на признание его социльной значимости. При положительном исходе руководство области готово компенсировать из бюджета расходы на содержание.

Фото Сауле КУАНБЕК