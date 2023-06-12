Этот объект решили поставить вместо планируемого ранее паркинга на пересечении улиц Мухамеджанова-Назарбаева. К началу 2023 года проект ФОКа на 150 посещений в сутки прошел госэкспертизу.

ФОК появится на пустыре между домами 27 и 37

- Подрядчик уже определен и на этой неделе приступит к строительным работам, - сообщил сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Проект двухгодичный, завершим в следующем году. Большой ФОК будет. Объект социальный. Предназначен для населения ближайших микрорайонов, а то там в основном специализированные объекты: бассейн, футбольная арена. В том же Ледовом дворце занимаются воспитанники ДЮСШ, а этот комплекс будет для всех. Надо график предусмотреть, чтобы он был максимально открыт, чтобы и в вечернее время людям можно было заниматься... ФОК будет на балансе города, мы сами его строим и, думаю, администратором будет отдел спорта. Соответственно мы там должны организовать занятия массовыми видами спорта.

Открытые спортплощадки появятся в трех районах Костаная

По данным акимата, в городе сегодня 407 спортивных сооружений. В этом году будут построены еще три большие открытые площадки с тренажерами, аналогичные той, что организована в микрорайоне Юбилейный. Одна из них появится в триатлон-парке.

Фото Ксении РЕБИК