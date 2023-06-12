Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела по пожару в области Абай дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

"Теперь о допущенных сбоях. Во-первых, после крупных пожаров прошлого года уроки не были извлечены, хотя имелись все необходимые поручения. Уже понятно, что угрозу недооценили. Прогноз был неточным.



Как следствие, реакция не была адекватной и своевременной. Значит, соответствующие алгоритмы не работают. Это, в первую очередь, упущение МЧС", - заявил Глава государства.

По его словам, должен быть алгоритм действия, который утвержден Советом безопасности.

"Случился пожар, немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств. Как минимум должна ставиться задача по локализации пожара. Нужно работать вместе. Это всенародное бедствие. Роман Васильевич Скляр, разберитесь и возьмите эти вопросы на контроль", - сказал Президент.

Токаев также напомнил о пожаре в Костанайской области.

"Почему не извлекли уроки? Пожары – это частое явление. Во всем мире происходят пожары и надо уметь бороться с ними, тем более речь идет о лесах. Вообще, мы очень плохо относимся к нашим лесам. У нас их мало – не более четырех процентов лесных насаждений.

Поручаю Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц", - сказал Президент.