В рамках прошедшего минувшей ночью в Буэнос-Айресе вечера профессионального бокса состоялся запланированный на десять раундов поединок в супертяжелой весовой категории между двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012 и 2016 гг.) и двукратным вице-чемпионом мира (2013 и 2015 гг.) 32-летним казахстанцем Иваном Дычко из Рудного и 30-летним местным боксером Ариэлем Эстебаном Бракамонте.

Иван Дычко на взвешивании перед 13-м боем на профессиональном ринге / Фото prosports.kz

Для дебютировавшего на профессиональном ринге в 2017 году Ивана Дычко этот поединок стал 13-м в его карьере. Во всех предыдущих боях рудничанин одержал 12 побед, 11 из которых завершил досрочно. Столько же побед и в послужном списке Бракамонте, шесть из которых он одержал, нокаутировав своих соперников, а еще в десяти боях аргентинец потерпел поражения.

Правда, за последние три года Дычко провел всего два боя на профессиональном ринге. В июне прошлого года также в Буэнос-Айресе он одержал впервые в своей карьере победу по очкам над аргентинцем Кевином Николасом Эспиндолой (7-3, 2 КО), проведя на ринге все десять раундов.

Бракамонте же был довольно активен, и, начиная с 2022 года провел до поединка с Дычко пять боев, последний из которых прошел 23 мая этого года тоже в Буэнос-Айресе с соотечественником Рамоном Гуидетти (5-27-5, 1 КО) и завершился его победой единогласным решением судей по итогам четырехраундового боя.

Бой Ивана Дычко, к которому он проводил подготовку в Питтсбурге (США), стал вторым для уроженца Костанайской области после начала его сотрудничества с промоутерской компанией Probellum. На процедуре взвешивания перед боем вес казахстанца составил 107,1 кг, а аргентинец, имеющий прозвище «Кроха», оказался значительно тяжелее - 145,9 кг.

Бой Дычко - Бракамонте завершился во втором раунде / Фото prosports.kz

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На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона WBA в супертяжелом весе по версии Fedecaribe, и его обладателем стал Иван Дычко, нокаутировавший соперника во втором раунде.