Об очередях на пункте пропуска "Кайрак" между Челябинской областью РФ и Костанайской областью РК сообщают сегодня, 10 июня, читатели "НГ". Причем если раньше на долгое ожидание жаловались дальнобойщики, то сейчас - те, кто пересекает границу на легковых автомобилях.

"Стоим пять часов на границе «Кайрак» в сторону Казахстана. Пропускают только пешеходов и фуры, легковые машины не пропускают! Люди устали сидеть в машинах", - пишет один читатель.

"Большие очереди, люди на нейтралке стоят по 6-8 часов и подолгу в очереди на паспортный контроль!!! Что случилось? Россия пропускает быстро, а в Казахстан попадаешь с такими трудностями!" - сообщает второй.

Фото читателей "НГ"