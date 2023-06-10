На границе России с Казахстаном вновь большие очереди
10 июня 2023, 10:35 | Общество
Об очередях на пункте пропуска "Кайрак" между Челябинской областью РФ и Костанайской областью РК сообщают сегодня, 10 июня, читатели "НГ". Причем если раньше на долгое ожидание жаловались дальнобойщики, то сейчас - те, кто пересекает границу на легковых автомобилях.
"Стоим пять часов на границе «Кайрак» в сторону Казахстана. Пропускают только пешеходов и фуры, легковые машины не пропускают! Люди устали сидеть в машинах", - пишет один читатель.
"Большие очереди, люди на нейтралке стоят по 6-8 часов и подолгу в очереди на паспортный контроль!!! Что случилось? Россия пропускает быстро, а в Казахстан попадаешь с такими трудностями!" - сообщает второй.
Фото читателей "НГ"
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