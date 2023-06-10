Как коллекционер стал художником - Выставка картин из частного собрания открылась в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В картинной галерее такого рода выставка - первая. Рудничанин Бахыт НУРПЕИСОВ представил картины разных художников, которые он собирал годами, а также собственные работы.
Коллекционеров самых разных вещей много, но собиратели произведений искусства – это особый народ. Обладатели собраний картин - в основном столичные жители, нередко с хорошим капиталом, позволяющим пополнять коллекцию новыми экземплярами. Никак не ожидаешь услышать, что житель небольшого города, простой преподаватель, коллекционирует картины. Но любовь к искусству не спрашивает прописку, она просто приходит к человеку и берет его в заложники до конца жизни.
Поначалу рудничанин Бахыт Нурпеисов коллекционировад фарфоровые статуэтки советской эпохи, потом перешёл на собирательство живописи. С 2009 года начал приобретать картины казахстанских и российских художников. В его коллекции работы Мейржана Нургожина, Ольги Кужеленко, Валерия Сейтбаталова, Ольги Волковой, Алпысбая Казгулова, Сергея Анарбекова, Рамазана Мизанбаева, Максима Ведерникова, Юрия Позднякова, Евгения Фридмана и других.
Е. Хамиров, "Кочевники", холст, масло, 1991 г.
М. Ведерников, "Золотая осень", холст, масло, 1997 г.
Некоторые из живописных работ на момент приобретения находились в плачевном состоянии и тогда коллекционер брал в руки кисти, масляные краски и становился реставратором.
- Взять, к примеру, пейзаж Сергея Казанцева, - рассказывает друг и соратник Нурпеисова нумизмат и фалерист Анатолий ЛЫСЕНКО. – Он купил эту картину за 9 или 10 тысяч тенге, в ужасном состоянии. Без рамы, местами краски были стёрты практически до холста. Я даже сомневался, можно ли её восстановить. Он её восстановил так, что никто и не поймёт, что когда-то это было почти погибшее полотно. Бахыт – удивительно талантливый. Говорю это не потому, что мы много лет крепко дружим, он действительно редкий человек.
С. Казанцев, "Пейзаж", холст, масло, 1991 г.
Чтобы отреставрировать картину, надо и самому быть художником. Даже правильно смешать краски обычный человек не сумеет. Реставрирование закономерно привело Быхыта Нурпеисова к созданию собственных произведений. Для него это не было чем-то вроде синдрома Саванта, когда на человека неизвестно откуда внезапно сваливается феноменальный дар и он вдруг начинает, как настоящий профессионал, рисовать, играть на музыкальных инструментах или производить прежде недоступные ему сложнейшие математические расчёты. Талантом Нурпеисов наделён с рождения. Как он признался, в детстве рисовал, где только можно, часто изображал одноклассниц, а ведь нарисовать человека совсем непросто. Но он даже не думал, что жизнь приведёт его к живописи.
Б. Нурпеисов, "Тенгрийские жрицы", холст, масло, 2023 г.
- Я служил в Афганистане,- вспоминает автор. – И был в нашем подразделении парень, который рисовал очень хорошо и был обучен этому. И вот смотрел я, как он рисует голые камни Гиндукуша, и не совсем понимал, что он в этом пейзаже находит. А он сказал: «Ты посмотри, какой Гиндукуш в часы заката!». Действительно, эти голые горы окрашивались в такие тона, что дух захватывало. Мне этот сослуживец открыл глаза и дал много хороших советов по рисованию. Вот, практически, вся моя школа в этом деле. А потом, после опытов по реставрации, стала мне сниться тенгрианская девушка и просила нарисовать ее. Так появился цикл картин с тенгрианскими девушками, причем видел я их во сне именно в таких ярких красках. Чтобы получить такие оттенки, смешивал несколько цветов в необычных пропорциях, даже художники удивляются получившемуся эффекту.
Б. Нурпеисов, "Поцелуй", холст, масло, 2023 г.
Картины с пришедшими из снов девушками необычны и сразу притягивают внимание, от них трудно оторвать взгляд. Кто скажет, что они написаны непрофессиональным художником? Профессионализм - он не в бумажках, он в голове и руках мастера. А Нурпеисов – мастер. Всё, он нежных штрихов тончайшей кистью до фактурных мазков мастихином, подвластно ему. И не только разными техниками владеет автор, но и создает произведения в разных жанрах и стилях.
Б. Нурпеисов, "Пейзаж", холст, масло, 2022 г.
Картины, написанные его рукой, прекрасно вливаются в общую экспозицию, ведь как собственная живопись, так и собранные им картины других авторов объединены его чувствованием красоты.
- Настоящая коллекция – это не просто собрание случайных картин, это хорошо продуманная идея, возможности, перспективы развития коллекции, её центральной мысли, - сказала постоянный посетитель галереи Светлана БАГДАСАРОВА. – Художник через свои картины передаёт срез времени, в котором он живёт, пытается отразить эпоху. А что является главным для собирателя? Коммерческий интерес или истинное отношение к художнику, понимание его сути, его представлений о жизни? Красной нитью через всю коллекцию Бахыта Нурпеисова проходит интерес к жизни казахской степи, к народу.
И. Качаев, "Берегиня", холст, масло
В экспозиции много прекраснейших казахстанских пейзажей и душевных бытовых сценок авторства самого коллекционера и других художников. Ценители натюрмортов и любители абстрактного искусства тоже найдут на что посмотреть. Приходите в галерею, чтобы познакомиться с внутренним миром удивительного человека, нашего земляка Бахыта Нурпеисова. Выставка "В союзе с искусством" будет работать в течение месяца.
Казгулов, "Невеста батыра", холст, масло, 1998 г.
В. \Баландин, "Зимние этюды", холст, масло, 1951 г.
Р. Куадйбергенов, "Жайлау", холст, масло, 2014 г.
Фото Ксении РЕБИК
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