Местные жители просят вернуть сельскому округу Набережное и с. Елизаветинка исконное название - "Байшуақ".

Фото с сайта акимата района Беимбета Майлина

Старожилы уверяют, что в дореволюционное время поселение носило имя его основателя, Байшуака здесь уважали и посчитали.

- С установлением советской власти село переименовали в честь Куйбышева, - посвятил депутатов облмаслихата в историю села врио руководителя управления культуры Куралбек АТАМУРАТОВ. - В 1966 году, после строительства Каратомарского водохранилища, жители села были переселены во вновь образованное село Елизаветинка, названного именем старейшей жительницы села Елизаветы.

В октябре прошлого года ономастическая комиссия одобрила инициативу местных жителей дать селу и сельскому округу название Байшуақ. В июне на внеочередной сессии депутаты проголосовали единогласно за переименование. Решение областного маслихата направят в органы юстиции для регистрации нового наименования населённого пункта.