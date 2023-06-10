Костанаец Биржан Жунусов был избит в ночь с 29 мая по 30 мая возле бара «Джеймс Бонд». 30 мая от полученных травм мужчина скончался. Его брат Талгат, вдова Жанара и дети погибшего добиваются наказания всех виновных в его смерти.

- По делу проходит один охранник этого бара, но на видеозаписи видно, что избивают ещё двое. Запись имеется у полиции, - рассказал "НГ" Талгат ЖУНУСОВ. - Причем главный подозреваемый все ещё на свободе. Уже и ДП подключился к этому делу. Но никаких мер пресечения нет, вообще ничего.

Жанара Жунусова осталась с двумя детьми, один ребёнок - с инвалидностью.

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Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, установлен 25-летний подозреваемый.

"Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. В ходе досудебного расследования назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Пресс-служба ДП не даёт объяснений, почему ещё двое попавших на камеру охранников не являются подозреваемыми, пояснив, что на данный момент не может сообщить дополнительную информацию.

Автор - студент 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова



