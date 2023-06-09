В субботу, 10 июня, на территории Костанайской области осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8...13 градусов, на юге области 16, днем 24...29 градусов, на юге 32.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью 10...12 градусов, днем 26...28.

- В субботу погода будет обусловлена повышением атмосферного давления, а в воскресенье и понедельник - влиянием холодного фронта, - пояснила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 11 июня, днем на севере региона дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 9...14 градусов, на юге области 17 градусов. Днем 30...35 градусов, на северо-западе 27.

В Костанае без осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем до 15-20 м/с. Температура ночью 10...12 градусов, днем 30...32.

В понедельник, 12 июня, на севере вновь дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на севере с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 7...12 градусов, на юге 15...20 градусов. Днем 22...27 градусов, на юге 30...35.

В Костанае без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 8...10 градусов, днем 24...26.