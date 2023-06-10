Речь идет о средних школах № 9 в Костанае и № 10 в Аркалыке, а также о Карабатырской ОШ в одноименном селе Камыстинского района. Для этого из областного бюджета выделят 253,8 млн тенге.

Школа № 9 в Костанае/ Фото 2gis.kz

Депутаты областного маслихата на прошедшей 7 июня сессии единогласно проголосовали за уточнение в областном бюджете на 2023-2025 годы. В частности, 2,4 млрд тенге направили на расходы деятельности объектов образования.

Капремонт в школах планируют провести за 4-6 месяцев.

- На данный момент выделена часть необходимых денежных средств. В установленные законом сроки будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков, авторского и технического надзоров. В летнее время будут проведены подготовительные работы, а в начале учебного года также могут быть проведены те виды работ, которые не помешают организации образовательного процесса, - уточнили в управлении образования.

255,4 млн тенге выделили на текущий ремонт в 15-ти школах - в районах Б. Майлина, Денисовском, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Узункольском, Наурзумском, Сарыкольском и Федоровском, городах Аркалык и Костанай.

Отремонтируют в этом году и объекты ТиПО в Денисовском районе, Костанае и Рудном. Потратят 89,9 млн тенге.

- Все эти вопросы неоднкратно обсуждались, были направлены заявки от родителей, общественности, депутатов. И сегодня эти вопросы нашли свое решение, - резюмировал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Для школ в Аулиекольском, Амангельдинском, Джангельдинском, Костанайском и Федоровском районах приобретут отопительное оборудование. Из областного бюджета готовы выделить 88,5 млн тенге.

В управлении образования уточнили, что заменят изношенные котлы и нососы. Часть котельных работает на угле, часть на газу.

На организацию бесплатного подвоза для сельских школьников предусмотрели 37 млн тенге.

Как правило, львиная доля всех расходов на образование уходит на заработную плату и оплату коммунальных услуг. В этой части депутаты подержали предложение направить 1,6 млрд тенге для учреждений дошкольного образования.