Выставка "Игрушки моего детства"открылась 7 июня на первом этаже областного историко-краеведческого музея. Ее экспонаты переносят зрителей в то время, когда деревья были большими: "О, вот эта игрушка похожа на ту, которую я так любил!". Так что выставка привлечет внимание не только малышей, но и для взрослых.

Наталья ЛОШИТСКАЯ делает текстильных кукол - набивает ткань синтепухом и рисует лица акриловыми красками.

- Я безумно рада, что была организована такая великолепная выставка! - вдохновлено поделилась она впечатлениями с "НГ". - Здесь мастера имеют возможность встретиться и обменяться впечатлениями, а мы можем представить наши произведения искусства людям. Посетители смогут увидеть, как много талантливых людей живет в Костанае. У меня чувство эйфории от этого потрясающего праздника общения и положительных эмоций!

Ербулат САРСЕНБАЕВ представил на выставке коллекцию из 128 моделей автомобилей разных марок и моделей.

- Я пришел к коллекционированию довольно осознанно в 2015 году, когда мне было 19 лет, - рассказал он. - С тех пор моя коллекция не ограничивается одним конкретным брендом или его моделями. В ней собраны автомобили самых разнообразных видов: спортивные, специальные, лимузины. Постепенно расширяю коллекцию, включаю в нее сельхозтехнику, грузовики и автобусы. И не только модели автомобилей можно коллекционировать! Возможности коллекционирования безграничны: почтовые марки, монеты, мягкие игрушки и все, что приносит вам радость. Вы должны уметь поддерживать себя не только финансово, но и эмоционально. Но самое главное - чтобы коллекционирование доставляет вам истинное удовольствие!

Выставка продлится на протяжении всего июня. Адрес: ул. Алтынсарина, 115.

Фото Лейлы БАЙГУЗИНОЙ

Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова