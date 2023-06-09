Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова ответила на вопросы о несанкционированных свалках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, для решения проблемы несанкционированных свалок важно системное решение.

"Этот вопрос мы поднимаем уже который раз. В прошлом году, будучи вице-министром, я курировала экологию. Именно тогда мы начали тесную работу с акиматами по вопросам несанкционированных свалок. Тут очень важно системное решение. Понятно, что если не организовать систему, то постоянно будут выбрасывать мусор куда-то, а оттуда и вытекают несанкционированные свалки.

Согласно экологическому кодексу, акиматы должны разработать комплексные планы по управлению отходами. Зачем эти планы нужны? Там указывают норму образования отхода, сколько населения живет, какая норма образования на каждого человека. Оттуда и выясняется то, сколько инфраструктуры необходимо, а также куда необходимо ставить контейнеры", - пояснила министр.

Здесь Сулейменова добавила, что, несмотря на необходимость, в прошлом году акиматы не смогли разработать комплексные планы по управлению отходами. Были затруднения, в частности, как будут формироваться эти планы.

На вопрос о полигонах в стране министр ответила, что ведомству "очень часто поступают предложения касательно полигонов".

"Нам часто предлагают узаконить имеющиеся свалки. Мы выступаем против. Сами знаете, что в ряде регионов произошли возгорания. Полигоны имеют свойство тлеть и гореть, ибо там постоянно происходят различные процессы. Если мы узаконим их, также продолжат туда сваливать мусор без сортировки, и они будут постоянно гореть.

Мы смотрим на различные мировые опыты. Важно открыть соответствующие экологическим нормам полигоны. Это нужно, чтобы не было загрязнения грунтовых, подземных вод и так далее. Нам необходимо работать в этом направлении. Здесь важно исходить от количества населения. Мы понимаем, что даже просто разработка проекта может стоить немалых денег. Поэтому мы предложили разработку типовых проектов и в данный момент работаем в этом направлении", - пояснила глава ведомства.

Проект разрабатывается совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, добавила она.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что изменения зависят от нас самих. Поэтому каждый человек должен на своем уровне сортировать мусор. В наших городах имеются пункты приема пластика, стекла и так далее. Нужно вносить свой вклад на своем уровне", - обратилась Зульфия Сулейменова.