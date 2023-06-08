Ремонт теплосетей аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ инспектировал 7 июня. В частности, его интересовал ход работ на тех участках, где этой зимой были крупные аварии.

Арман Жунусов (в центре) и Кумар Аксакалов (справа)

- Есть переходящие проекты на 3,9 км, которые начались еще в 2020 году, есть два новых проекта еще на 3,8 км, на которые в прошлом году мы получили госэкспертизу. Все это - магистральные сети, - докладывал директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Арман ЖУНУСОВ. - Есть шесть участков, которые мы ремонтируем в рамках режима ЧС. Это те трубы, которые рвало зимой. Тогда было 12 аварий на магистральных путях, 6 из них - по ул. Горняков. На их ремонт выделено 1,3 млрд тенге. Если посмотреть на карту города, то в основном мы перекладываем магистральные сети.

Над заменой труб работают несколько фирм: ТОО "Изомир", ТОО "СтройКом-2011", ТОО "СК Априори" и ТОО "Казтеплосервис-2010". По словам акима Рудного Виктора ИОНЕНКО, некоторые подрядчики работают сразу на нескольких участках, будут ремонтировать их постепенно. Аксакалов спросил, откуда все эти компании. Оказалось - все рудненские, чем аким области был доволен.

- Вы знаете эти компании, они не подведут? Все идет по плану? Финансирование полностью обеспечено, так что сделайте, пожалуйста, побыстрее! - говорил аким области.

- Сейчас у нас небольшая задержка по доставке труб, где-то 5-6 дней будет, - отвечал Ионенко. - В принципе пока еще есть работы по демонтажу старых труб, есть работы по очистке. Поэтому задержки ремонта, я думаю, не будет.

Отвечая на вопросы Аксакалова, аким Рудного уточнил - увеличения стоимости материалов пока нет. Следовательно, сроки сдачи объектов переносить не планируют. Ремонт всех участков в рамках режима ЧС должны завершить до 1 июля. Плановые ремонты должны завершить до 1 августа, но ими будут заниматься уже компании из Астаны и Кызылорды.

- По трубе самое главное - с учетом определенного ажиотажа на рынке вопросы все решены, - отметил Ионенко. - Есть договоренности с предприятиями в Казахстане и России по 100-процентной обеспеченности потребности в трубах. Здесь вопросов никаких быть не должно.

Кумар Аксакалов обратился к подрядчикам с требованием "делать все качественно сразу".

Фото Георгия ГОВОРОВА