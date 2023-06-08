Состоялись ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Казахстана по футболу. «Тобол» после победы в первом матче в Костанае над «Шахтером» со счетом 2:0 проводил свой поединок в Караганде. Накануне этой игры состав костанайского клуба покинул автор первого гола в ворота карагандинцев узбекистанский нападающий Игорь Сергеев, который продолжит карьеру в таиландской команде «Би Джи Патхум Юнайтед». Сергеев сыграл за «Тобол» с июля 2021 года 66 матчей, забив в них 26 голов и сделав 5 результативных передач.

Опасный момент у ворот «Кызылжара» / Скриншот трансляции

В стартовом составе «Тобола» на ответный четвертьфинальный матч на поле вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Александр Марочкин и россиянин Альберт Габараев, полузащитники Самат Жарынбетов, выведший команду с капитанской повязкой, македонец Йован Илич и венгр Асмир Сульич, а также нападающие Жаслан Жумашев, Рамазан Оразов и россиянин Павел Киреенко.

С первых же секунд встречи хозяева поля устремились к воротам «Тобола». Однако гости быстро перехватили мяч, и Киреенко со своей половины поля сделал передачу по левому флангу на ход Сульичу. Но того опередил вышедший из ворот голкипер «Шахтера» Егор Цуприков, выбивший мяч ногами у угла штрафной площади за ее пределами. Однако мячом завладел Оразов, сделавший навесную подачу в район дальней штанги на Жумашева, который в высоком прыжке с линии вратарской площадки в борьбе с защитником Богданом Савкивом пробил головой мимо ворот. Еще через две минуты сместившегося на левый край атаки и завладевшего мячом Оразова полузащитник «Шахтера» Юрий Перцух сбил недалеко от угла штрафной площади, но пробивавший штрафной удар Жумашев попал в «стенку». А на 5-й минуте карагандинцы ответили опасным ударом Романа Муртазаева с правого края, но мяч пролетел рядом с левым верхним углом ворот. Не прошло и минуты, как гости снова заработали на том же месте еще один штрафной удар, на этот раз за снос Жумашева. Но и его розыгрыш результата не принес.

На 9-й минуте Сульич с правого края сделал от лицевой линии хороший прострел во вратарскую площадку на Жумашева, но голкипер «Шахтера» в падении забрал мяч. А через минуту «Тобол» вновь заработал штрафной удар на правом краю за грубую игру против Габараева. При его розыгрыше Оразов вопреки ожиданиям неожиданно пробил низом в обвод «стенки» в ближний угол ворот, однако двинувшийся в противоположную сторону Цуприков успел среагировать на этот удар и в падении выбил мяч практически с линии ворот. А через пять минут не использовал шанс открыть счет Сульич, после передачи по центру от Жумашева вышедший один на один с голкипером и пробившим прямо в него с линии штрафной площади.

Атаки гостей не прекращались, и ближе к середине тайма уже Жумашев из выгодной позиции после навесной подачи справа из пределов штрафной площади Оразова пробил головой в правый угол ворот, но голкипер поймал отскочивший от газона мяч. На 25-й минуте Сульич на левом краю штрафной площади сыграл в «стеночку» с Оразовым, но с угла вратарской площадки пробил и над голкипером, и над воротами. На исходе получаса игры Оразов, войдя по центру в штрафную площадь, нанес удар по воротам, но его принял на себя колумбийский защитник хозяев Франциско Кампо, а отскочивший от него мяч голкипер в падении выбил практически из ног Жумашева.

Не использовав такое количество моментов, «Тобол» едва не был наказан на 32-й минуте, когда после одной и редких контратак полузащитник хозяев Абылайхан Назымханов от правого угла вратарской площадки пробил мимо вышедшего навстречу Коновалова по центру ворот, но подстраховавший голкипера Младович грудью отбил мяч, а эпизод закончился угловым ударом. В ответной атаке по левому флангу Жумашев нанес дальний удар в ближний угол ворот, но голкипер в прыжке перевел мяч на угловой, а при его розыгрыше Семченков пробил головой мимо ворот. До конца тайма гости продолжали владеть инициативой, но счет так и не был открыт.

Во втором тайме Семченкова заменил Багдат Каиров, а первая же атака гостей завершилась штрафным ударом за снос Жумашева Муртазаевым при входе в штрафную площадь слева вдоль лицевой линии. И очередной розыгрыш стандарта получился безрезультатным. После этого долгий розыгрыш мяча хозяевами завершился на 50-й минуте входом в штрафную площадь соперника и опасным ударом Муртазаева от правого угла вратарской площадки, с которым справился голкипер «Тобола». Через три минуты Коновалов вновь вступил в игру, поймав мяч после удара Перцуха от дуги штрафной площади, завершившего атаку «Шахтера» по центру. Гости в ответ совершили два выпада по правому краю, и если после первого Жумашев пробил головой из центра штрафной площади мимо ворот, то во втором моменте после удара низом Киреенко от угла штрафной площади голкипер хозяев в падении выбил на угловой летевший в дальний угол мяч.

После часа игры наставник «Тобола» провел тройную замену, выпустив на поле вместо Киреенко Серикжана Мужикова, к которому перешла капитанская повязка, вместо Жумашева ивуарийца Сержа Дебле и вместо Оразова Ислама Чеснокова. На 63-й минуте после дальнего заброса слева в штрафную площадь Савкива, капитан «Шахтера» Айдос Таттыбаев едва не переправил мяч в ворота гостей с линии вратарской площадки, но Коновалов отбил мяч на угловой. А через три минуты еще один розыгрыш углового на правом краю атаки у ворот гостей завершился ударом головой из центра штрафной площади колумбийского полузащитника «Шахтера» Роджера Каньяса, однако Коновалов в падении поймал мяч.

Серикжан Мужиков не смог переиграть голкипера «Кызылжара» Егора Цуприкова / Скриншот трансляции

Активизировавшиеся после этого момента гости заработали подряд несколько угловых ударов, но и их розыгрыши результата не принесли. И на 79-й минуте вместо Сульича вышел серб Мильян Вукадинович. Буквально тут же он организовал быстрый выпад по левому краю, но в его завершающей стадии защитникам хозяев помог вышедший на замену нападающий Максим Галкин, выбивший мяч на угловой практически из ног Дебле. Еще один опасный момент у ворот карагандинцев возник на 86-й минуте, но мяч после удара Илича с подступов к штрафной площади пролетел над перекладиной. Сразу же после ввода мяча в игру Жарынбетов перехватил мяч на правом краю и переадресовал его в центр в штрафную площадь Мужикову, но капитану «Тобола» не удалось переиграть вышедшего навстречу голкипера. Через минуту при входе в штрафную площадь гостей Кампо зацепился за ногу Марочикна и оказался на газоне. Игра продолжилась, но через две минуты арбитр встречи Александр Гаузер из Петропавловска вернулся к этому эпизоду и после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Тобола», который реализовал Каньяс уже в дополнительное время. При этом Коновалов в падении выбил мяч из правого нижнего от себя угла после удара колумбийца с «точки» и успел среагировать на повторный удар. Этот гол принес победу в ответном четвертьфинальном матче «Шахтеру», но в полуфинал по итогам двух матчей прошел «Тобол».

Иван Коновалов отражает первый удар с пенальти Роджера Каньяса / Скриншот трансляции

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич поздравил игроков с проходом дальше, добавив:

- Очень важный выход в следующий раунд - мы уже в полуфинале. Была хорошая игра с обилием моментов. Но как я могу быть доволен, если у нас было 6-7 стопроцентных моментов, а мы не реализовали ни один из них. Мы постоянно работаем над завершением атак. Но у нас есть проблемы с реализацией. Соперник выиграл, поздравляю их с победой! Но не думаю, что они выиграли заслуженно, у нас было очень много моментов и полный контроль над игрой. Но в футболе не всегда выигрывает тот, кто играл лучше. Побеждают те, у кого лучше дисциплина, нам как раз-таки этого не хватило в концовке. Получили необязательный пенальти. Не нужно было фолить, у нас было достаточно игроков в штрафной площади.

Во время паузы в чемпионате будем работать над реализацией моментов, чтобы мы больше забивали. Нам нужна эта пауза. У нас короткая скамейка. Наша команда нуждается в усилении.

Соперником «Тобола» в 1/2 финала розыгрыша Кубка РК по футболу стал «Атырау», который после ничьи (1:1) в Алматы с «Кайратом» одержал победу на своем поле - 2:1.

Вторую полуфинальную пару составили «Астана», после домашней победы (2:0) над «Тураном» сыграла вничью с гостях - 1:1, и «Ордабасы», который прошел «Кызылжар», как и «Тобол», выиграв в первом матче дома (2:0) и уступив во втором в гостях - 0:1.