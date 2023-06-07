Соревнования прошли накануне, 7 июня, на центральном стадионе. Организаторы — городской отдел физической культуры и спорта, региональный центр физической культуры и детско-юношеского туризма, а также школа бега «Neroznak team». Турнир традиционный. Проводится ежегодно в первую среду июня, когда все бегуны мира отмечают день Бега.

Несмотря на жару (шкала термометра доходила до отметки 30 градусов) в турнире приняло участие больше 130 человек разных возрастов и физической подготовки.

Активное участие приняли городские дворовые клубы. Примечательно, что в турнире приняли участие не только юные спортсмены легкой атлетики, но и атлеты иных видов спорта - от единоборства до асык ату и туризма.

- Недаром же говорят, что легкая атлетика — королева спорта, - сказал в своей приветственной речи руководитель регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма Алексей КАПЫЛОВ. - Радостно, что вижу такое количество детей. Значит — вам не все равно, вы переживаете за свое здоровье и долголетие. Вы здоровое будущее Казахстана. И это радует.

Перед стартом традиционное наставление тренера

На дистанции в 30 метров вместе с 6-7-летними мальчиками пробежал и самый маленький участник 5-летний Арыстан ЖАНБАТЫРОВ. Он приехал из Астаны в гости к своему ата (дедушке - "НГ"), который и отправил внука на его первый в жизни старт.

- Я первым прибежал, - с улыбкой сказал мальчик. - Мне понравилось участие.

- Было страшно бежать?

- Нет, страшно не было, только было тяжело.

Арыстан еще ходит в детский сад, но спорту ребенок уделяет большое внимание. Мальчик занимается хоккеем, еще ему нравится футбол, но родители не торопятся отдать сына в эту секцию.

Нелегко далась дистанция в 400 метров и воспитаннице дворового клуба «Достык» девятикласснице Арине КОЛЕГОВОЙ. И тем не менее, девушка ее преодолела, достойно заняв третье место.

- Впервые бегу 400 метров... Тяжело. Когда раньше занималась легкой атлетикой, бегала в основном 100-200 метров.

- Что нужно для того, чтобы преодолеть длинные дистанции?

- Моральная и физическая подготовка - больше ничего.

На финише юных спортсменов встречали волонтеры — студенты кафедры физической культуры и спорта педагогического института им. У. Султангазина.

- До 5 класса у меня вообще не было физической подготовки, - поделилась с "НГ" первокурсница спортфака Мереке ШАНАБАЙ. - Но с приходом в 5-м классе учителя физической культуры Светланы (отчества девушка не помнит, но с благодарностью вспоминает своего педагога, она училась в школа №15 г. Рудного — "НГ"), в моей жизни появился спорт. Сегодня я хочу сама тренировать детей.

Девушка помимо тренировок ежедневно бегает по 20 минут утром и 40 минут вечером.

- Особенно люблю вечерние пробежки, после которых чувствуешь такую приятную усталость. Затем делаю некоторые элементы йоги и ложусь спать.

- Некоторые ребята сошли с дистанции, кто-то с трудом, но добежал до финиша. Что можете посоветовать начинающим бегунам, как преодолеть себя?

- Главное, не сходить с дистанции. Если даже не хочется, нужно бежать. Даже если не первым пробежал. Хоть пешком, но дойти до финиша. Финиш — это цель. Мы же не только тело тренируем, вместе с ним и свое сознание. Важно понимать, что бежим не ради кого-то, а ради себя. Бежать для меня значит быть свободным, как птица в полете.

Тем временем финишировали старшие участники. Они пробежали 2 км. В своей возрастной категории Иван и Светлана БИЛИМОВЫ заняли первые места, более того они установили личные рекорды. Супруги занимаются в школе бега «Neroznak team» у мастера спорта Татьяны Нерознак и высшего уровня квалификации высшей категорииТокеша Ибраева.

- Желание бегать появилось в году так 2012, я тогда насмотрелась Instagram блогеров-бегунов. Тогда бег только становился популярным. Так как самой одной не хотелось бегать, подбила Ивана, мы тогда еще не были женаты, - поделилась Светлана. - Тогда же в Затобольске был организован марафон, по организации, конечно, не сравнится с тем, что проводят в настоящее время. Так вот Иван пробежал без подготовки 21 км. Конечно, он был в шоке, но понял, что надо готовиться.

- Что для вас значит бег сейчас?

- Для меня бег это просто хорошая физическая форма, чтобы играть в футбол, - уточнил Иван. Он принимает участие в любительской лиге по футболу.

- А мне нравится то сообщество, которое объединил бег и наши тренеры Татьяна и Токеш Тлеубаевич. Я вообще в восторге от того, что мы все организовались, так много любителей бега.

- Что пожелаете костанайцам?

- Развития в спорте и жизни. Бег, наверное, самый простой порог вхождения в любой вид спорта, поэтому присоединяйтесь к нашей команде.





Фотографии с церемонии награждения участников турнира







