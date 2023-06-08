Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ встретился с коллективом АО "Качары руда" 7 июня. Отвечая на вопросы рабочих, глава региона сообщил - совсем скоро между поселком и Рудным будет ходить автобус.

Рабочие объясняли акиму области, что добраться в Качар можно только на личном транспорте или такси. Стоимость проезда с одного человека - 1000-1300 тенге.

- Я говорил с акимом города, будет запущен автобус, - сказал Аксакалов.

- Где-то с 19 июня перевозчик ИП Насибуллин будет запускать два рейса, - сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Мы пока разбираемся, когда людям удобнее. Пока будет всего два рейса. Проезд для начала будет стоить 800 тенге. Но, вероятно, будем субсидировать этот маршрут и снижать цену.

Перевозчик Олег НАСИБУЛЛИН также подтвердил "НГ", что маршрут Качар-Рудный скоро будет запущен. По его данным, планируется установить следующее расписание: в 7.00 автобус выезжает из Качар в Рудный, в 12.00 возвраащается обратно; в 14.00 - второй выезд из поселка в город, а в 19.00 - последний рейс из Рудного в Качар.

- Пока на маршрут выставляем один автобус на 18 мест, - сообщил корреспонденту "НГ" Насибуллин. - Мы будем следить за наполняемостью и, если будет спрос, то выставим автобус на 50 мест. Первый рейс планировали на 14-15 июня, но из-за проблем с документацией пока запуск маршрута откладывается. Но повторюсь, мы следим за мнением населения и будем корректировать и время, и цену маршрута.

Фото Георгия ГОВОРОВА